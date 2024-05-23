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Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Банку России из-за недружественных действий... | 23.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Банку России из-за недружественных действий Вашингтона.Указ главы государства от 23.05.2024 № 442 "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки" доступен на портале официального опубликования правовых актов.Российский лидер также наделил Банк России правом обращаться в суд в случае необоснованного лишения прав на имущество, решение о котором было принято судами Соединенных Штатов.В указе говорится, что российские правообладатели могут обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации, чтобы установить факт необоснованного лишения их прав на имущество и требовать возмещение ущерба.Согласно документу, государство и Центральный банк имеют право обратиться в суд, если они будут лишены права на свое имущество из-за решений или действий американских властей и судебных органов. В таком случае суд может принять решение об установлении возмещения ущерба. Это означает, что имущество лиц из США, включенных в перечень, будет изъято и передано российским собственникам в качестве компенсации.Путин также поручил кабмину в течение четырех месяцев внести в законы поправки о реализации указа о коменсации ущерба.После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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россия, сша, новости, владимир путин
РОССИЯ, США, Новости, Владимир Путин
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного России из-за действий США
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал
указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Банку России из-за недружественных действий Вашингтона.
Указ главы государства от 23.05.2024 № 442 "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки" доступен на портале официального опубликования правовых актов.
Российский лидер также наделил Банк России правом обращаться в суд в случае необоснованного лишения прав на имущество, решение о котором было принято судами Соединенных Штатов.
В указе говорится, что российские правообладатели могут обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации, чтобы установить факт необоснованного лишения их прав на имущество и требовать возмещение ущерба.
Согласно документу, государство и Центральный банк имеют право обратиться в суд, если они будут лишены права на свое имущество из-за решений или действий американских властей и судебных органов. В таком случае суд может принять решение об установлении возмещения ущерба. Это означает, что имущество лиц из США, включенных в перечень, будет изъято и передано российским собственникам в качестве компенсации.
Путин также поручил кабмину в течение четырех месяцев внести в законы поправки о реализации указа о коменсации ущерба.
После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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