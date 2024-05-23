https://1prime.ru/20240523/putin-848448442.html

Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов

Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов - 23.05.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Банку России из-за недружественных действий... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:12+0300

2024-05-23T15:12+0300

2024-05-23T15:31+0300

россия

сша

новости

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417008_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_0ce767683164aa8500a030a42792a4ef.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Банку России из-за недружественных действий Вашингтона.Указ главы государства от 23.05.2024 № 442 "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки" доступен на портале официального опубликования правовых актов.Российский лидер также наделил Банк России правом обращаться в суд в случае необоснованного лишения прав на имущество, решение о котором было принято судами Соединенных Штатов.В указе говорится, что российские правообладатели могут обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации, чтобы установить факт необоснованного лишения их прав на имущество и требовать возмещение ущерба.Согласно документу, государство и Центральный банк имеют право обратиться в суд, если они будут лишены права на свое имущество из-за решений или действий американских властей и судебных органов. В таком случае суд может принять решение об установлении возмещения ущерба. Это означает, что имущество лиц из США, включенных в перечень, будет изъято и передано российским собственникам в качестве компенсации.Путин также поручил кабмину в течение четырех месяцев внести в законы поправки о реализации указа о коменсации ущерба.После начала СВО на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848384032.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, новости, владимир путин