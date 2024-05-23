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"Сибур" построит две новые установки для самообеспечения РФ полистиролом - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Сибур" построит две новые установки для самообеспечения РФ полистиролом
"Сибур" построит две новые установки для самообеспечения РФ полистиролом - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Сибур" построит две новые установки для самообеспечения РФ полистиролом
"Сибур" к 2028 году построит две установки на "Нижнекамскнефтехиме" для самообеспечения РФ полистиролом и АБС-пластиками, вложит свыше 180 миллиардов рублей,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:28+0300
2024-05-23T18:29+0300
сибур
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Сибур" к 2028 году построит две установки на "Нижнекамскнефтехиме" для самообеспечения РФ полистиролом и АБС-пластиками, вложит свыше 180 миллиардов рублей, строительство начнется в 2025 году, сообщила компания. "Сибур" построит на "Нижнекамскнефтехиме" установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола. Полистирол станет конечным продуктом данной цепочки. Проектная мощность производств: 350 000 тонн этилбензола, 400 000 тонн стирола и 250 000 тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет продукция комплекса ЭП-600, который уже в этом году выпустит первые тонны продукции", - говорится в сообщении. В пресс-релизе отмечается, что проекты позволят "выйти на самообеспеченность российского рынка сразу по двум видам современных синтетических материалов: полистиролу и АБС-пластикам". Возможности России в производстве полистирола увеличатся почти на четверть, что с запасом покрывает существующие объемы импорта этого полимера из-за рубежа, добавляет "Сибур". Полистирол используется для теплоизоляции домов, изготовления звукопоглощающих компонентов и потолочных панелей, при производстве сантехники. В сельском хозяйстве - для создания теплиц, в медицине - для изготовления шприцев, чашек Петри и систем переливания крови, в пищевой промышленности для производства одноразовой посуды и упаковки. АБС-пластики применяются в производстве холодильной, медицинской и бытовой техники, электротехники, сантехники, игрушек, в автомобилестроении, упаковочной и мебельной промышленности. Также сообщается, что "сумма инвестиций в проект стирольной цепочки на "Нижнекамскнефтехиме" превысит 180 миллиардов рублей". Компания заключает контракты на поставку оборудования и материалов, привлекает для этого машиностроителей и производителей из России и дружественных стран. "Начало строительных работ на площадке - в 2025 году. Достижение механической готовности и пуско-наладочные работы запланированы на 2028 год", - говорит компания. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Строительство этиленового комплекса ЭП-600 началось в 2020 году.
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4.7
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сибур
Сибур
18:28 23.05.2024 (обновлено: 18:29 23.05.2024)
 
"Сибур" построит две новые установки для самообеспечения РФ полистиролом

"Сибур" построит две новых установки для самообеспечения РФ полистиролом

"Сибур".
Сибур.
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Сибур" к 2028 году построит две установки на "Нижнекамскнефтехиме" для самообеспечения РФ полистиролом и АБС-пластиками, вложит свыше 180 миллиардов рублей, строительство начнется в 2025 году, сообщила компания.
"Сибур" построит на "Нижнекамскнефтехиме" установку этилбензола и стирола, а также установку полистирола. Полистирол станет конечным продуктом данной цепочки. Проектная мощность производств: 350 000 тонн этилбензола, 400 000 тонн стирола и 250 000 тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет продукция комплекса ЭП-600, который уже в этом году выпустит первые тонны продукции", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что проекты позволят "выйти на самообеспеченность российского рынка сразу по двум видам современных синтетических материалов: полистиролу и АБС-пластикам". Возможности России в производстве полистирола увеличатся почти на четверть, что с запасом покрывает существующие объемы импорта этого полимера из-за рубежа, добавляет "Сибур".
Полистирол используется для теплоизоляции домов, изготовления звукопоглощающих компонентов и потолочных панелей, при производстве сантехники. В сельском хозяйстве - для создания теплиц, в медицине - для изготовления шприцев, чашек Петри и систем переливания крови, в пищевой промышленности для производства одноразовой посуды и упаковки. АБС-пластики применяются в производстве холодильной, медицинской и бытовой техники, электротехники, сантехники, игрушек, в автомобилестроении, упаковочной и мебельной промышленности.
Также сообщается, что "сумма инвестиций в проект стирольной цепочки на "Нижнекамскнефтехиме" превысит 180 миллиардов рублей". Компания заключает контракты на поставку оборудования и материалов, привлекает для этого машиностроителей и производителей из России и дружественных стран. "Начало строительных работ на площадке - в 2025 году. Достижение механической готовности и пуско-наладочные работы запланированы на 2028 год", - говорит компания.
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Строительство этиленового комплекса ЭП-600 началось в 2020 году.
 
Сибур
 
 
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