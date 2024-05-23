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Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву
Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву - 23.05.2024, ПРАЙМ
Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву
США не могут допускать дерзкие высказывания в отношении России, страна не в том положении. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:40+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США не могут допускать дерзкие высказывания в отношении России, страна не в том положении. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ранее американские конгрессмены призвали главу Пентагона Ллойда Остина разрешить ВСУ наносить удары по российской территории американским оружием. Как писало издание The New York Times, в Госдепе идут оживленные дискуссии по этому вопросу."Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно", - прокомментировал призывы Макгрегор.По его словам, американский военный потенциал находится в сильнейшем упадке. Российская армия, наоборот, показывает отличные результаты, добавил эксперт.
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сша, россия, всу
США, РОССИЯ, ВСУ
16:40 23.05.2024 (обновлено: 16:41 23.05.2024)
 
Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву

Макгрегор: США не в том положении, чтобы угрожать России

© fotolia.com / f11photo%Капитолий
%Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© fotolia.com / f11photo
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США не могут допускать дерзкие высказывания в отношении России, страна не в том положении. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее американские конгрессмены призвали главу Пентагона Ллойда Остина разрешить ВСУ наносить удары по российской территории американским оружием. Как писало издание The New York Times, в Госдепе идут оживленные дискуссии по этому вопросу.
"Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно", - прокомментировал призывы Макгрегор.
По его словам, американский военный потенциал находится в сильнейшем упадке. Российская армия, наоборот, показывает отличные результаты, добавил эксперт.
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