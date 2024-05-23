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Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву

Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву - 23.05.2024, ПРАЙМ

Опасный сигнал. В США забили тревогу из-за выпада Вашингтона на Москву

США не могут допускать дерзкие высказывания в отношении России, страна не в том положении. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:40+0300

2024-05-23T16:40+0300

2024-05-23T16:41+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США не могут допускать дерзкие высказывания в отношении России, страна не в том положении. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ранее американские конгрессмены призвали главу Пентагона Ллойда Остина разрешить ВСУ наносить удары по российской территории американским оружием. Как писало издание The New York Times, в Госдепе идут оживленные дискуссии по этому вопросу."Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно", - прокомментировал призывы Макгрегор.По его словам, американский военный потенциал находится в сильнейшем упадке. Российская армия, наоборот, показывает отличные результаты, добавил эксперт.

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сша, россия, всу