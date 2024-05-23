https://1prime.ru/20240523/sud-848451840.html

Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка"

Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка"

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскали с бывшего... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:10+0300

2024-05-23T16:10+0300

2024-05-23T16:13+0300

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этого банка Александра Лукина солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией "Рост банка".Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Окружной суд в четверг рассмотрел кассационные жалобы на принятое в апреле 2023 года решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Кассации подавали Шишханов и Лукин, а также ЦБ РФ и "Траст", требовавшие полного удовлетворения иска: суды двух инстанций отклонили требования еще к двоим соответчикам - бывшим председателям правления "Рост банка" Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову. "Рост банк" в 2018 году был присоединен к банку "Траст".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд