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Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка" - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка"
Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка"
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскали с бывшего... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:10+0300
2024-05-23T16:13+0300
суд
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этого банка Александра Лукина солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией "Рост банка".Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Окружной суд в четверг рассмотрел кассационные жалобы на принятое в апреле 2023 года решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Кассации подавали Шишханов и Лукин, а также ЦБ РФ и "Траст", требовавшие полного удовлетворения иска: суды двух инстанций отклонили требования еще к двоим соответчикам - бывшим председателям правления "Рост банка" Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову. "Рост банк" в 2018 году был присоединен к банку "Траст".
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суд
16:10 23.05.2024 (обновлено: 16:13 23.05.2024)
 
Кассация отменила взыскание убытков от санации "Рост банка"

Кассация отменила взыскание 283,9 млрд руб с Шишханова и экс-топа "Рост банка" Лукина

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России в интересах банка "Траст" взыскали с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этого банка Александра Лукина солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией "Рост банка".
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Окружной суд в четверг рассмотрел кассационные жалобы на принятое в апреле 2023 года решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Кассации подавали Шишханов и Лукин, а также ЦБ РФ и "Траст", требовавшие полного удовлетворения иска: суды двух инстанций отклонили требования еще к двоим соответчикам - бывшим председателям правления "Рост банка" Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову. "Рост банк" в 2018 году был присоединен к банку "Траст".
 
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