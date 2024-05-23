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Шольц признал, что у ЕС не будет своего ядерного оружия: это нереально
Шольц признал, что у ЕС не будет своего ядерного оружия: это нереально - 23.05.2024, ПРАЙМ
Шольц признал, что у ЕС не будет своего ядерного оружия: это нереально
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у Евросоюза не будет своего ядерного оружия, поскольку такое развитие событий неправдоподобно. Об этом он написал в статье для для | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:03+0300
2024-05-23T18:03+0300
2024-05-23T18:03+0300
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у Евросоюза не будет своего ядерного оружия, поскольку такое развитие событий неправдоподобно. Об этом он написал в статье для для издания Economist."Для ясности: не будет никакого "ядерного оружия ЕС" - это просто нереалистично", - уверен Шольц.Сегодня членами ядерного клуба считаются девять государств: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Пять стран, которые испытали ядерное оружие до 1967 года, относят к "старым" ядерным державам. В 1989 году ЮАР стала первым государством, добровольно отказавшимся от такого типа оружия.Кроме того, на территории нескольких государств, которые являются членами НАТО (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Канада), и других союзников находится ядерное оружие США. В марте 2023 года Москва и Минск также договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.В январе стало известно, что предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" полностью выполнило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту уникального ядерного реактора для опробования "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, сообщила пресс-служба ГХК. Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС — одна из ключевых задач, которые решаются для развития глобальной атомной энергетики
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ядерное оружие, германия, ес, олаф шольц
ядерное оружие, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Олаф Шольц
Шольц признал, что у ЕС не будет своего ядерного оружия: это нереально
Шольц для Economist: у ЕС не будет своего ядерного оружия - это нереально
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у Евросоюза не будет своего ядерного оружия, поскольку такое развитие событий неправдоподобно. Об этом он написал в статье для для издания Economist
.
"Для ясности: не будет никакого "ядерного оружия ЕС" - это просто нереалистично", - уверен Шольц.
Сегодня членами ядерного клуба считаются девять государств: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Пять стран, которые испытали ядерное оружие до 1967 года, относят к "старым" ядерным державам. В 1989 году ЮАР стала первым государством, добровольно отказавшимся от такого типа оружия.
Кроме того, на территории нескольких государств, которые являются членами НАТО (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Канада), и других союзников находится ядерное оружие США. В марте 2023 года Москва и Минск также договорились о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
В январе стало известно, что предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" полностью выполнило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту уникального ядерного реактора для опробования "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, сообщила пресс-служба ГХК. Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС — одна из ключевых задач, которые решаются для развития глобальной атомной энергетики
Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США