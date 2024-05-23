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"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне
"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне
"Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T19:53+0300
2024-05-23T19:53+0300
гмк норильский никель
бахрейн
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания "Норникель" планирует; есть проекты и уже договоренности, связанные с ремонтом российский судов на верфях Бахрейна", - сказал Новак в эфире Первого канала. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Путин на встрече с королем заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами, хотя они пока и носят символический характер. По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.
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гмк норильский никель, бахрейн, александр новак
ГМК Норильский никель, БАХРЕЙН, Александр Новак
19:53 23.05.2024
 
"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне

Новак: "Норильский никель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания "Норникель" планирует; есть проекты и уже договоренности, связанные с ремонтом российский судов на верфях Бахрейна", - сказал Новак в эфире Первого канала.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Встреча президента Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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Путин на встрече с королем заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами, хотя они пока и носят символический характер. По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.
 
ГМК Норильский никельБАХРЕЙНАлександр Новак
 
 
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