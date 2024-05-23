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Песков ответил на вопрос о легитимности Зеленского - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Песков ответил на вопрос о легитимности Зеленского - 23.05.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Украинцам нужно самим определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины или не сохраняется, заявил пресс-секретарь... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:07+0300
2024-05-23T16:51+0300
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Украинцам нужно самим определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины или не сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции Москвы по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.По его словам, в этом и заключается позиция России по данному вопросу. Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
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украина, владимир зеленский, дмитрий песков
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
16:07 23.05.2024 (обновлено: 16:51 23.05.2024)
 
Песков ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Песков: сами украинцы должны определиться, сохраняется ли легитимность Зеленского

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Украинцам нужно самим определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины или не сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, сами украинцы должны определиться - это будет Конституционный суд или как они посчитают - сохраняется ли легитимность или нет", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о позиции Москвы по поводу легитимности Зеленского как главы Украины.
По его словам, в этом и заключается позиция России по данному вопросу.
Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
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УКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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