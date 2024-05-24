https://1prime.ru/20240524/aktivy-848502453.html
СМИ узнали о подготовке G7 плана по замороженным активам России
СМИ узнали о подготовке G7 плана по замороженным активам России - 24.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о подготовке G7 плана по замороженным активам России
Главы минфинов государств - участников "большой семерки" по итогам встречи в итальянской Стрезе представят основу плана, касающегося использования доходов от... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T21:03+0300
2024-05-24T21:03+0300
2024-05-24T21:03+0300
замороженные российские активы
g7
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Главы минфинов государств - участников "большой семерки" по итогам встречи в итальянской Стрезе представят основу плана, касающегося использования доходов от замороженных активов России на поддержку Киева, передает Reuters со ссылкой на проект коммюнике.Встреча министров финансов проходит с 23 по 25 мая. Выработанный ими план позже смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы, которая намечена на июнь. "Министры финансов "Группы Семи" изложат основу для использования доходов от замороженных российских активов на помощь Украине... официальные лица... в заявлении изложат план и прогресс", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на коммюнике.Как отмечает Bloomberg, текст коммюнике, однако, еще может измениться. "Мы обсуждаем потенциальные схемы для привлечения исключительных доходов от замороженных российских суверенных активов на пользу Украине", - отмечается в проекте документа. Газета Financial Times ранее со ссылкой на западных чиновников писала, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы передать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов. Это власти США хотят сделать до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа, который высказывается против финансирования Киева. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
https://1prime.ru/20240512/aktivy-848088873.html
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замороженные российские активы, g7
замороженные российские активы, G7
СМИ узнали о подготовке G7 плана по замороженным активам России
СМИ: страны G7 в Италии изложат основу плана по использованию российских активов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Главы минфинов государств - участников "большой семерки" по итогам встречи в итальянской Стрезе представят основу плана, касающегося использования доходов от замороженных активов России на поддержку Киева, передает Reuters со ссылкой на проект коммюнике.
Встреча министров финансов проходит с 23 по 25 мая. Выработанный ими план позже смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы, которая намечена на июнь.
"Министры финансов "Группы Семи" изложат основу для использования доходов от замороженных российских активов на помощь Украине... официальные лица... в заявлении изложат план и прогресс", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на коммюнике.
Названы причины отказа ЕС от конфискации замороженных российских активов
Как отмечает Bloomberg, текст коммюнике, однако, еще может измениться.
"Мы обсуждаем потенциальные схемы для привлечения исключительных доходов от замороженных российских суверенных активов на пользу Украине", - отмечается в проекте документа.
Газета Financial Times ранее со ссылкой на западных чиновников писала, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы передать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе российских активов. Это власти США хотят сделать до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа, который высказывается против финансирования Киева.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.