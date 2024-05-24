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Лукашенко высказался о совместных проектах в энергетике с Россией

Лукашенко высказался о совместных проектах в энергетике с Россией - 24.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко высказался о совместных проектах в энергетике с Россией

Белоруссия готова продолжить работу с Россией в атомной энергетике, включая строительство объектов в третьих странах, заявил президент Александр Лукашенко на... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:58+0300

2024-05-24T16:58+0300

2024-05-24T16:58+0300

энергетика

россия

белоруссия

атомная энергетика

белаэс

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Белоруссия готова продолжить работу с Россией в атомной энергетике, включая строительство объектов в третьих странах, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске.Кроме того, белорусский президент заявил о принятом Россией решении по поставкам в Белоруссию энергоресурсов. По его словам, правительства обеих стран должны доработать этот вопрос.Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что отрасли атомной энергетики обеих стран — членов Союзного государства продолжают работать без изменений.Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В эту пятницу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС, свидетельствующий о готовности объекта.

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россия, белоруссия, атомная энергетика, белаэс