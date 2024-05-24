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В ЦБ прокомментировали переток заемщиков из банков в МФО - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ прокомментировали переток заемщиков из банков в МФО
В ЦБ прокомментировали переток заемщиков из банков в МФО - 24.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ прокомментировали переток заемщиков из банков в МФО
Банк России пока не наблюдает значительного перетока заемщиков из банков в микрофинансовые организации (МФО) на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:38+0300
2024-05-24T14:39+0300
банк россии
россия
банк россии
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Банк России пока не наблюдает значительного перетока заемщиков из банков в микрофинансовые организации (МФО) на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов, говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2023 года – первый квартал 2024 года. Макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам были введены в прошлом году и несколько раз обновлялись, ЦБ ужесточил эти лимиты с 1 января, а феврале сохранил их на второй квартал. Ранее в пятницу регулятор еще ужесточил лимиты на третий квартал. В третьем квартале это прежде всего коснется кредитов с лимитом кредитования: банки и МФО не смогут их выдавать или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика будет превышать 80%. "Значительного перетока кредитной активности из банковского сектора в МФО пока не наблюдается: рынок МФО на 01.04.2024 составил 2,7% портфеля необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в материалах регулятора. Симметричное ужесточение макропруденциальных лимитов по МФО, как отмечает ЦБ, будет способствовать ограничению рисков регуляторного арбитража. Банк России указывает, что в первом квартале текущего года темп прироста портфеля потребительских микрозаймов ускорился до 7,2% (рост на 3 процентных пункта за квартал). Увеличение темпа прироста может свидетельствовать о том, что рынок адаптируется к МПЛ, введенным в 2023 году, поясняет регулятор. С начала этого года МФО рассчитывают ПДН в том числе по займам на сумму менее 10 тысяч рублей. "С учетом последовательного ужесточения МПЛ доля выданных МФО займов со значением ПДН более 80% снизилась до 15% в первом квартале 2024 года (с 40% в четвертом квартале 2022 года), в основном за счет роста выдач в сегментах ПДН до 50%", - отмечается в документе.
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россия, банк россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России
14:38 24.05.2024 (обновлено: 14:39 24.05.2024)
 
В ЦБ прокомментировали переток заемщиков из банков в МФО

Банк России пока не наблюдает значительного перетока заемщиков из банков в МФО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Банк России пока не наблюдает значительного перетока заемщиков из банков в микрофинансовые организации (МФО) на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов, говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2023 года – первый квартал 2024 года.
Макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам были введены в прошлом году и несколько раз обновлялись, ЦБ ужесточил эти лимиты с 1 января, а феврале сохранил их на второй квартал. Ранее в пятницу регулятор еще ужесточил лимиты на третий квартал. В третьем квартале это прежде всего коснется кредитов с лимитом кредитования: банки и МФО не смогут их выдавать или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика будет превышать 80%.
"Значительного перетока кредитной активности из банковского сектора в МФО пока не наблюдается: рынок МФО на 01.04.2024 составил 2,7% портфеля необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в материалах регулятора.
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Симметричное ужесточение макропруденциальных лимитов по МФО, как отмечает ЦБ, будет способствовать ограничению рисков регуляторного арбитража.
Банк России указывает, что в первом квартале текущего года темп прироста портфеля потребительских микрозаймов ускорился до 7,2% (рост на 3 процентных пункта за квартал). Увеличение темпа прироста может свидетельствовать о том, что рынок адаптируется к МПЛ, введенным в 2023 году, поясняет регулятор. С начала этого года МФО рассчитывают ПДН в том числе по займам на сумму менее 10 тысяч рублей.
"С учетом последовательного ужесточения МПЛ доля выданных МФО займов со значением ПДН более 80% снизилась до 15% в первом квартале 2024 года (с 40% в четвертом квартале 2022 года), в основном за счет роста выдач в сегментах ПДН до 50%", - отмечается в документе.
 
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