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ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску
ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску
Российские банки устойчивы к валютному риску, о чем говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:38+0300
2024-05-24T14:38+0300
2024-05-24T14:38+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки устойчивы к валютному риску, о чем говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных организаций, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "Отношение экономической ОВП (открытой валютной позиции – ред.) к капиталу оставалось на умеренном уровне – около 4%, что характеризует устойчивость банков к валютному риску", - сказано в сообщении. ЦБ указал, что рентабельность активов банковского сектора несколько снизилась – с 2,6% до 2,1% к 1 апреля 2024 года, но в основном это связано с отрицательной валютной переоценкой в четвертом квартале 2023 года на фоне укрепления рубля. Благодаря росту прибыли достаточность капитала банков в отчетный период почти не изменилась и составила 12,1% к 1 апреля. Рост капитализации за счет прибыли был направлен банками в первую очередь на расширение кредитования. При этом за счет действия макропруденциальных надбавок в потребительском кредитовании и ипотеке банки к апрелю накопили буфер капитала в размере 725 миллиардов рублей, добавил ЦБ.
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банки, риски
Банк России, Банки, риски
ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску
Банк России заявил, что российские банки устойчивы к валютному риску
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки устойчивы к валютному риску, о чем говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных организаций, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"Отношение экономической ОВП (открытой валютной позиции – ред.) к капиталу оставалось на умеренном уровне – около 4%, что характеризует устойчивость банков к валютному риску", - сказано в сообщении.
ЦБ указал, что рентабельность активов банковского сектора несколько снизилась – с 2,6% до 2,1% к 1 апреля 2024 года, но в основном это связано с отрицательной валютной переоценкой в четвертом квартале 2023 года на фоне укрепления рубля.
Благодаря росту прибыли достаточность капитала банков в отчетный период почти не изменилась и составила 12,1% к 1 апреля. Рост капитализации за счет прибыли был направлен банками в первую очередь на расширение кредитования.
При этом за счет действия макропруденциальных надбавок в потребительском кредитовании и ипотеке банки к апрелю накопили буфер капитала в размере 725 миллиардов рублей, добавил ЦБ.