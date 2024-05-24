https://1prime.ru/20240524/banki-848483508.html

ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску

ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил устойчивость российских банков к валютному риску

Российские банки устойчивы к валютному риску, о чем говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:38+0300

2024-05-24T14:38+0300

2024-05-24T14:38+0300

банк россии

банки

риски

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские банки устойчивы к валютному риску, о чем говорит умеренный уровень отношения экономической открытой валютной позиции к капиталу кредитных организаций, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "Отношение экономической ОВП (открытой валютной позиции – ред.) к капиталу оставалось на умеренном уровне – около 4%, что характеризует устойчивость банков к валютному риску", - сказано в сообщении. ЦБ указал, что рентабельность активов банковского сектора несколько снизилась – с 2,6% до 2,1% к 1 апреля 2024 года, но в основном это связано с отрицательной валютной переоценкой в четвертом квартале 2023 года на фоне укрепления рубля. Благодаря росту прибыли достаточность капитала банков в отчетный период почти не изменилась и составила 12,1% к 1 апреля. Рост капитализации за счет прибыли был направлен банками в первую очередь на расширение кредитования. При этом за счет действия макропруденциальных надбавок в потребительском кредитовании и ипотеке банки к апрелю накопили буфер капитала в размере 725 миллиардов рублей, добавил ЦБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, риски