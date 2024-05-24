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В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля

В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля - 24.05.2024, ПРАЙМ

В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля

"Газпром нефть" впервые в России заправила топливом самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля, сообщила компания. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:47+0300

2024-05-24T14:47+0300

2024-05-24T14:56+0300

россия

энергетика

топливо

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. "Газпром нефть" впервые в России заправила топливом самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля, сообщила компания. "Авиатопливный оператор "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - внедрил в работу первый в стране топливозаправщик-электромобиль. В машине установлен современный блок литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолетов "в крыло", - говорится в сообщении компании. Использование аэродромного электротягача исключает выбросы CO2, а также более чем на 60 процентов снижает операционные затраты на эксплуатацию техники. Новый топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia в аэропорту "Шереметьево". Помимо электрического аэродромного топливозаправщика, предприятие внедрило систему цифровой аэрологистики: для обслуживания рейсов в российских аэропортах используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки, отметила компания. По словам гендиректора "Газпромнефть-Аэро" Владимира Егорова, запуск топливозаправщика позволил полностью исключить эмиссию CO2 при доставке топлива до самолета. Он добавил. что такое решение могут внедрить в других российских аэропортах.Как пояснили в "Газпром нефти", у электротопливозаправщика вместо традиционного для отрасли двигателя внутреннего сгорания был установлен энергоэффективный электродвигатель с повышенной тягой для транспортировки автоцистерны весом от 20 до 60 тонн при скорости 30 км/ч. Полный цикл заряда аккумуляторных батарей до 100% составляет 2-3 часа.

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россия, топливо