Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240524/gazprom-848485077.html
В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля
В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля - 24.05.2024, ПРАЙМ
В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля
"Газпром нефть" впервые в России заправила топливом самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля, сообщила компания. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:47+0300
2024-05-24T14:56+0300
россия
энергетика
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/51/842675105_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_726bba27bddc768360ab3e66e596e6b3.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. "Газпром нефть" впервые в России заправила топливом самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля, сообщила компания. "Авиатопливный оператор "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - внедрил в работу первый в стране топливозаправщик-электромобиль. В машине установлен современный блок литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолетов "в крыло", - говорится в сообщении компании. Использование аэродромного электротягача исключает выбросы CO2, а также более чем на 60 процентов снижает операционные затраты на эксплуатацию техники. Новый топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia в аэропорту "Шереметьево". Помимо электрического аэродромного топливозаправщика, предприятие внедрило систему цифровой аэрологистики: для обслуживания рейсов в российских аэропортах используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки, отметила компания. По словам гендиректора "Газпромнефть-Аэро" Владимира Егорова, запуск топливозаправщика позволил полностью исключить эмиссию CO2 при доставке топлива до самолета. Он добавил. что такое решение могут внедрить в других российских аэропортах.Как пояснили в "Газпром нефти", у электротопливозаправщика вместо традиционного для отрасли двигателя внутреннего сгорания был установлен энергоэффективный электродвигатель с повышенной тягой для транспортировки автоцистерны весом от 20 до 60 тонн при скорости 30 км/ч. Полный цикл заряда аккумуляторных батарей до 100% составляет 2-3 часа.
https://1prime.ru/20240524/mintrans-848479602.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/51/842675105_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_376be28a60e78b702a35427e5868ac9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, топливо
РОССИЯ, Энергетика, топливо
14:47 24.05.2024 (обновлено: 14:56 24.05.2024)
 
В РФ впервые заправили самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля

"Газпром нефть" заправила самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. "Газпром нефть" впервые в России заправила топливом самолеты с помощью топливозаправщика-электромобиля, сообщила компания.
"Авиатопливный оператор "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - внедрил в работу первый в стране топливозаправщик-электромобиль. В машине установлен современный блок литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолетов "в крыло", - говорится в сообщении компании.
Использование аэродромного электротягача исключает выбросы CO2, а также более чем на 60 процентов снижает операционные затраты на эксплуатацию техники. Новый топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia в аэропорту "Шереметьево".
Возобновление авиасообщения - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
В Минтрансе рассказали о новом законопроекте о штрафах для авиакомпаний
13:37
Помимо электрического аэродромного топливозаправщика, предприятие внедрило систему цифровой аэрологистики: для обслуживания рейсов в российских аэропортах используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки, отметила компания.
По словам гендиректора "Газпромнефть-Аэро" Владимира Егорова, запуск топливозаправщика позволил полностью исключить эмиссию CO2 при доставке топлива до самолета. Он добавил. что такое решение могут внедрить в других российских аэропортах.
Как пояснили в "Газпром нефти", у электротопливозаправщика вместо традиционного для отрасли двигателя внутреннего сгорания был установлен энергоэффективный электродвигатель с повышенной тягой для транспортировки автоцистерны весом от 20 до 60 тонн при скорости 30 км/ч. Полный цикл заряда аккумуляторных батарей до 100% составляет 2-3 часа.
 
ЭнергетикаРОССИЯтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала