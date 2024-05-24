https://1prime.ru/20240524/investitsii-848482320.html

Закрытые ПИФы манят частных инвесторов

Закрытые ПИФы манят частных инвесторов - 24.05.2024, ПРАЙМ

Закрытые ПИФы манят частных инвесторов

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) становятся все более популярным инструментом среди управляющих компаний и частных инвесторов, говорится в отчете... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:32+0300

2024-05-24T14:32+0300

2024-05-24T14:32+0300

зпиф

мнения аналитиков

недвижимость

инвестиции

?1716550330

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) становятся все более популярным инструментом среди управляющих компаний и частных инвесторов, говорится в отчете рейтингового агентства "Эксперт РА", опубликованном 20 мая.Во-первых, ЗПИФ – удобная форма владения активами для российских бизнесменов, которые больше не могут держать собственность в зарубежных юрисдикциях. Во-вторых, "Эксперт РА" отмечает потенциал роста ЗПИФов недвижимости для розничных инвесторов "за счет увеличения интереса к альтернативным инвестициям и понятной для клиентов экономики таких продуктов".Объем рыночных ЗПИФ, паи которых торгуются на Мосбирже, составляет около 350 млрд рублей. Крупнейшие участники этого рынка – управляющие компании Современные фонды недвижимости (связанная со Сбером), Parus Asset Management и Сбережения плюс (связанная с ВТБ).Обычно в ЗПИФ "упаковывают" коммерческую недвижимость – например, логистический комплекс, торговый или офисный центр, обеспеченный потоком надежных арендаторов. Инвесторы, купившие паи ЗПИФ, ежемесячно или ежеквартально получают доход от объектов фонда, а со временем могут еще и заработать на росте стоимости пая. Паи наиболее качественных ЗПИФ обеспечивают более высокую доходность, чем акции и облигации. Они стабильнее, чем акции.ЗПИФы недвижимости могут стать российским аналогом REIT (Real Estate Investment Trust) – наиболее массового и удобного инструмента инвестиций в эту сферу, который зародился на Западе в 1960-е годы. Он позволяет обычным гражданам купить крупный объект недвижимости "вскладчину", получать от него арендный доход, в то время как за его эксплуатацию отвечает управляющая компания.В России растет экономика, строятся новые логистические объекты, помогающие ускорить движение товаров. В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призывал удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, активнее вовлекая граждан инвестировать в экономику страны.УК Современные фонды недвижимости предлагают целое семейство ЗПИФ коммерческой недвижимости, крупнейший из которых – "Арендный бизнес 7", включающий 10 складских комплексов. УК Parus Asset Management реализует другую стратегию, каждый приобретенный объект недвижимости она "упаковывает" в отдельный ЗПИФ – склад Ozon в Твери, склад FM Logistics в Подмосковье и т.д. В число лидеров рынка и стремится войти и УК Сбережения Плюс с семейством фондом недвижимости "Рентный доход".В этом месяце было объявлено о выходе на рынок нового для российского рынка инструмента - ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". В его состав войдут дата-центры и логистические комплексы общей стоимостью более 25 млрд рублей. Размещать паи фонда планируется на Московской бирже в формате IPO. Это значит, будут отчеты независимых аналитиков и маркетмейкер, который стабилизирует цену и обеспечивает ликвидность паев. (Многие ЗПИФ на рынке страдают от низкой ликвидности: их паи легко купить, но затем сложно продать).Фонд покупает в свой портфель объекты индустриальной недвижимости еще на этапе строительства, что потенциально обещает высокую доходность. Но из-за регулирования купить паи "Рентал ПРО" смогут только квалифицированные инвесторы – с капиталом от 6 млн рублей, или с экономическим образованием, или опытом работы на фондовом рынке.Прогнозная доходность "Рентал ПРО" может составить более 22% годовых в десятилетнем горизонте. Посмотрим, как проголосуют рублем потенциальные инвесторы

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

зпиф, мнения аналитиков, недвижимость, инвестиции