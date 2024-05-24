Закрытые ПИФы манят частных инвесторов - 24.05.2024, ПРАЙМ
Закрытые ПИФы манят частных инвесторов
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) становятся все более популярным инструментом среди управляющих компаний и частных инвесторов, говорится в отчете... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:32+0300
2024-05-24T14:32+0300
2024-05-24T14:32+0300
зпиф
мнения аналитиков
недвижимость
инвестиции
?1716550330
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) становятся все более популярным инструментом среди управляющих компаний и частных инвесторов, говорится в отчете рейтингового агентства "Эксперт РА", опубликованном 20 мая.Во-первых, ЗПИФ – удобная форма владения активами для российских бизнесменов, которые больше не могут держать собственность в зарубежных юрисдикциях. Во-вторых, "Эксперт РА" отмечает потенциал роста ЗПИФов недвижимости для розничных инвесторов "за счет увеличения интереса к альтернативным инвестициям и понятной для клиентов экономики таких продуктов".Объем рыночных ЗПИФ, паи которых торгуются на Мосбирже, составляет около 350 млрд рублей. Крупнейшие участники этого рынка – управляющие компании Современные фонды недвижимости (связанная со Сбером), Parus Asset Management и Сбережения плюс (связанная с ВТБ).Обычно в ЗПИФ "упаковывают" коммерческую недвижимость – например, логистический комплекс, торговый или офисный центр, обеспеченный потоком надежных арендаторов. Инвесторы, купившие паи ЗПИФ, ежемесячно или ежеквартально получают доход от объектов фонда, а со временем могут еще и заработать на росте стоимости пая. Паи наиболее качественных ЗПИФ обеспечивают более высокую доходность, чем акции и облигации. Они стабильнее, чем акции.ЗПИФы недвижимости могут стать российским аналогом REIT (Real Estate Investment Trust) – наиболее массового и удобного инструмента инвестиций в эту сферу, который зародился на Западе в 1960-е годы. Он позволяет обычным гражданам купить крупный объект недвижимости "вскладчину", получать от него арендный доход, в то время как за его эксплуатацию отвечает управляющая компания.В России растет экономика, строятся новые логистические объекты, помогающие ускорить движение товаров. В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призывал удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, активнее вовлекая граждан инвестировать в экономику страны.УК Современные фонды недвижимости предлагают целое семейство ЗПИФ коммерческой недвижимости, крупнейший из которых – "Арендный бизнес 7", включающий 10 складских комплексов. УК Parus Asset Management реализует другую стратегию, каждый приобретенный объект недвижимости она "упаковывает" в отдельный ЗПИФ – склад Ozon в Твери, склад FM Logistics в Подмосковье и т.д. В число лидеров рынка и стремится войти и УК Сбережения Плюс с семейством фондом недвижимости "Рентный доход".В этом месяце было объявлено о выходе на рынок нового для российского рынка инструмента - ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". В его состав войдут дата-центры и логистические комплексы общей стоимостью более 25 млрд рублей. Размещать паи фонда планируется на Московской бирже в формате IPO. Это значит, будут отчеты независимых аналитиков и маркетмейкер, который стабилизирует цену и обеспечивает ликвидность паев. (Многие ЗПИФ на рынке страдают от низкой ликвидности: их паи легко купить, но затем сложно продать).Фонд покупает в свой портфель объекты индустриальной недвижимости еще на этапе строительства, что потенциально обещает высокую доходность. Но из-за регулирования купить паи "Рентал ПРО" смогут только квалифицированные инвесторы – с капиталом от 6 млн рублей, или с экономическим образованием, или опытом работы на фондовом рынке.Прогнозная доходность "Рентал ПРО" может составить более 22% годовых в десятилетнем горизонте. Посмотрим, как проголосуют рублем потенциальные инвесторы
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) становятся все более популярным инструментом среди управляющих компаний и частных инвесторов, говорится в отчете рейтингового агентства "Эксперт РА", опубликованном 20 мая.
Во-первых, ЗПИФ – удобная форма владения активами для российских бизнесменов, которые больше не могут держать собственность в зарубежных юрисдикциях. Во-вторых, "Эксперт РА" отмечает потенциал роста ЗПИФов недвижимости для розничных инвесторов "за счет увеличения интереса к альтернативным инвестициям и понятной для клиентов экономики таких продуктов".
Объем рыночных ЗПИФ, паи которых торгуются на Мосбирже, составляет около 350 млрд рублей. Крупнейшие участники этого рынка – управляющие компании Современные фонды недвижимости (связанная со Сбером), Parus Asset Management и Сбережения плюс (связанная с ВТБ).
Обычно в ЗПИФ "упаковывают" коммерческую недвижимость – например, логистический комплекс, торговый или офисный центр, обеспеченный потоком надежных арендаторов. Инвесторы, купившие паи ЗПИФ, ежемесячно или ежеквартально получают доход от объектов фонда, а со временем могут еще и заработать на росте стоимости пая. Паи наиболее качественных ЗПИФ обеспечивают более высокую доходность, чем акции и облигации. Они стабильнее, чем акции.
ЗПИФы недвижимости могут стать российским аналогом REIT (Real Estate Investment Trust) – наиболее массового и удобного инструмента инвестиций в эту сферу, который зародился на Западе в 1960-е годы. Он позволяет обычным гражданам купить крупный объект недвижимости "вскладчину", получать от него арендный доход, в то время как за его эксплуатацию отвечает управляющая компания.
В России растет экономика, строятся новые логистические объекты, помогающие ускорить движение товаров. В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призывал удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, активнее вовлекая граждан инвестировать в экономику страны.
УК Современные фонды недвижимости предлагают целое семейство ЗПИФ коммерческой недвижимости, крупнейший из которых – "Арендный бизнес 7", включающий 10 складских комплексов. УК Parus Asset Management реализует другую стратегию, каждый приобретенный объект недвижимости она "упаковывает" в отдельный ЗПИФ – склад Ozon в Твери, склад FM Logistics в Подмосковье и т.д. В число лидеров рынка и стремится войти и УК Сбережения Плюс с семейством фондом недвижимости "Рентный доход".
В этом месяце было объявлено о выходе на рынок нового для российского рынка инструмента - ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". В его состав войдут дата-центры и логистические комплексы общей стоимостью более 25 млрд рублей. Размещать паи фонда планируется на Московской бирже в формате IPO. Это значит, будут отчеты независимых аналитиков и маркетмейкер, который стабилизирует цену и обеспечивает ликвидность паев. (Многие ЗПИФ на рынке страдают от низкой ликвидности: их паи легко купить, но затем сложно продать).
Фонд покупает в свой портфель объекты индустриальной недвижимости еще на этапе строительства, что потенциально обещает высокую доходность. Но из-за регулирования купить паи "Рентал ПРО" смогут только квалифицированные инвесторы – с капиталом от 6 млн рублей, или с экономическим образованием, или опытом работы на фондовом рынке.
Прогнозная доходность "Рентал ПРО" может составить более 22% годовых в десятилетнем горизонте. Посмотрим, как проголосуют рублем потенциальные инвесторы
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