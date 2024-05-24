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Срок за вьюнок. Юрист предупредила об уголовке за популярный цветок
Срок за вьюнок. Юрист предупредила об уголовке за популярный цветок - 24.05.2024, ПРАЙМ
Срок за вьюнок. Юрист предупредила об уголовке за популярный цветок
В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников вьюнка - ипомеи трехцветной. За его культивирование теперь грозит до восьми лет... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T02:02+0300
2024-05-24T02:02+0300
2024-05-24T02:02+0300
юрист
дача
садоводство
ук рф
уголовное наказание
елена кудерко
эксклюзив
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников вьюнка - ипомеи трехцветной. За его культивирование теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Государство регулярно дополняет перечень растений, оказывающих психотропное воздействие, и отслеживать обновления должны сами садоводы и дачники. В этом году предметом рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. Соответствующее постановление вступило в силу в феврале.“Последствия выращивания этого красивого цветка могут быть весьма серьезные”, - предупреждает юрист. Статья 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным – от 100. “За десять-одиннадцать растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за сотню и более – до восьми лет заключения”, - говорит Кудерко.Однако для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или было целенаправленно высажено. “Под культивированием понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям”, - разъясняет адвокат.Таким образом граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.Обычно проверки осуществляет полиция, а земли сельхозназначения (поля, пашни) контролирует также Россельхознадзор. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Кудерко советует дачникам тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.
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юрист, дача, садоводство, ук рф, уголовное наказание, елена кудерко, эксклюзив
юрист, дача, садоводство, УК РФ, уголовное наказание, Елена Кудерко, Эксклюзив
Срок за вьюнок. Юрист предупредила об уголовке за популярный цветок
Юрист Кудерко: за выращивание ипомеи трехцветной дачникам грозит до 8 лет тюрьмы
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников вьюнка - ипомеи трехцветной. За его культивирование теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Государство регулярно дополняет перечень растений, оказывающих психотропное воздействие, и отслеживать обновления должны сами садоводы и дачники. В этом году предметом рейдов со стороны правоохранительных органов может стать вьюнок, он же ипомея трехцветная, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. Соответствующее постановление вступило в силу в феврале.
“Последствия выращивания этого красивого цветка могут быть весьма серьезные”, - предупреждает юрист. Статья 231 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры. Крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным – от 100.
“За десять-одиннадцать растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за сотню и более – до восьми лет заключения”, - говорит Кудерко.
Однако для суда имеет значение, выросло ли растение самосевом или было целенаправленно высажено. “Под культивированием понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям”, - разъясняет адвокат.
Таким образом граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.
Обычно проверки осуществляет полиция, а земли сельхозназначения (поля, пашни) контролирует также Россельхознадзор. Чтобы обезопасить себя от проблем с законом, Кудерко советует дачникам тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.
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