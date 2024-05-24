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ЦБ назвал последствия прекращения массовой льготной ипотеки

ЦБ назвал последствия прекращения массовой льготной ипотеки - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал последствия прекращения массовой льготной ипотеки

Прекращение действия массовой льготной ипотеки на новостройки с июля 2024 года может временно снизить спрос на жилье, говорится в обзоре финансовой стабильности | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Прекращение действия массовой льготной ипотеки на новостройки с июля 2024 года может временно снизить спрос на жилье, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года."Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года и корректировка условий прочих льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье. По оценкам Банка России, это не окажет значимого негативного влияния на застройщиков", — отмечается в заявлении.Отмечается, что большинство проектов жилищного строительства имеют запас прочности к снижению выручки от продажи и увеличению сроков реализации. Кроме того, это может помочь сбалансировать первичный и вторичный рынки жилья и сохранить доступность жилья для граждан.По данным Росстата, разница между средними ценами на первичном и вторичном рынках жилья в России на 1 апреля 2024 года составляла 55 процентов, а в начале 2020 года - девять процентов. По данным Домклик, в четвертом квартале 2023 года разница была 43 процента.

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россия, льготная ипотека, новости