https://1prime.ru/20240524/isk-848490266.html

"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре

"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре - 24.05.2024, ПРАЙМ

"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:39+0300

2024-05-24T16:39+0300

2024-05-24T16:40+0300

альфа-банк

иск

кипр

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/83/829578328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bee8379d00f1996fdd2d58fe1f65154.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой структуры, чьи корпоративные права в отношении банка были недавно приостановлены российским судом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 22 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся.Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Решение суда не опубликовано.

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, иск, кипр