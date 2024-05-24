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"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре - 24.05.2024, ПРАЙМ
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"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре
"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:39+0300
2024-05-24T16:40+0300
альфа-банк
иск
кипр
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой структуры, чьи корпоративные права в отношении банка были недавно приостановлены российским судом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 22 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся.Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Решение суда не опубликовано.
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альфа-банк, иск, кипр
Альфа-банк, иск, КИПР
16:39 24.05.2024 (обновлено: 16:40 24.05.2024)
 
"Альфа-банк" подал иск к своей кипрской холдинговой структуре

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой структуры, чьи корпоративные права в отношении банка были недавно приостановлены российским судом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся.
Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Решение суда не опубликовано.
 
Альфа-банкискКИПР
 
 
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