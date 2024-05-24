https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848462262.html
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте - 24.05.2024, ПРАЙМ
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте
Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:25+0300
2024-05-24T06:25+0300
2024-05-24T06:26+0300
мошенничество
россия
ремонт
мошенничество
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Мошенничество под предлогом оказания услуг по ремонту жилья – один из самых распространённых видов обмана. Даже косметический ремонт или замена тех или иных элементов быта стоят не мало и очень часто не могут быть произведены без привлечения помощи специалистов – сантехников, электриков, плиточников, штукатуров-маляров, замерщиков, монтажников дверей и окон. Спрос на такие услуги всегда высок и почти не зависит от сезона. Этим и пользуются мошенники", - сообщила Пожарская. Среди "ремонтного" мошенничества эксперт выделила три самых распространённых стратегии. "Первая предполагает обязательное личное посещение потенциальной жертвы и убеждение её в необходимости заключить договор на оказание услуг, о которых человек, быть может, даже не задумывался. Например, нередко граждан убеждают, что объявлена программа мэра или губернатора, согласно которой всем желающим меняют остекление по символическим ценам или в срочном порядке необходимо заменить газовое, отопительное или водоснабжающее оборудование", - рассказала Пожарская. Как итог, по ее словам, жертве устанавливают б/у, некачественное оборудование или элементы остекления, а иногда вовсе лишь создают видимость проведения работ или, того хуже, ломают то, что хорошо и исправно прослужило бы потребителю ещё ни один год. "Но самое неприятное заключается в том, что в момент оформления оказания таких "услуг", жертва подписывает кредитный договор и остаётся с долгами, о которых узнаёт сильно позже", - отметила эксперт. Следующая стратегия, по ее данным, подразумевает создание сайтов, объявлений в соцсетях и мессенджерах об оказании услуг по ремонту помещений. "Эти площадки предлагают в дистанционном формате выбрать необходимые параметры и рассчитать стоимость. После внесения предоплаты, с жертвой прекращаются все контакты, а услуги, конечно, не оказываются", - предупредила Пожарская. Третья стратегия заключается в том, что злоумышленники убеждают жертву отказаться от заключения договора и не предоставляют никаких смет, чеков, актов и других документов, необходимых в качестве гарантий добросовестности выполнения работ. "Такие мошенники очень часто вместо качественных материалов, комплектующих, расходников и оборудования используют самые дешёвые и небезопасные. При этом почти всегда работы не производятся полностью, а стоимость работы и материалов объявляется, как среднерыночная и заплатить просят полностью вперёд", - отметила Пожарская.
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ПРАЙМ
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россия, ремонт, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, ремонт, мошенничество
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Мошенничество под предлогом оказания услуг по ремонту жилья – один из самых распространённых видов обмана. Даже косметический ремонт или замена тех или иных элементов быта стоят не мало и очень часто не могут быть произведены без привлечения помощи специалистов – сантехников, электриков, плиточников, штукатуров-маляров, замерщиков, монтажников дверей и окон. Спрос на такие услуги всегда высок и почти не зависит от сезона. Этим и пользуются мошенники", - сообщила Пожарская.
Среди "ремонтного" мошенничества эксперт выделила три самых распространённых стратегии.
"Первая предполагает обязательное личное посещение потенциальной жертвы и убеждение её в необходимости заключить договор на оказание услуг, о которых человек, быть может, даже не задумывался. Например, нередко граждан убеждают, что объявлена программа мэра или губернатора, согласно которой всем желающим меняют остекление по символическим ценам или в срочном порядке необходимо заменить газовое, отопительное или водоснабжающее оборудование", - рассказала Пожарская.
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Как итог, по ее словам, жертве устанавливают б/у, некачественное оборудование или элементы остекления, а иногда вовсе лишь создают видимость проведения работ или, того хуже, ломают то, что хорошо и исправно прослужило бы потребителю ещё ни один год.
"Но самое неприятное заключается в том, что в момент оформления оказания таких "услуг", жертва подписывает кредитный договор и остаётся с долгами, о которых узнаёт сильно позже", - отметила эксперт.
Следующая стратегия, по ее данным, подразумевает создание сайтов, объявлений в соцсетях и мессенджерах об оказании услуг по ремонту помещений.
"Эти площадки предлагают в дистанционном формате выбрать необходимые параметры и рассчитать стоимость. После внесения предоплаты, с жертвой прекращаются все контакты, а услуги, конечно, не оказываются", - предупредила Пожарская.
Третья стратегия заключается в том, что злоумышленники убеждают жертву отказаться от заключения договора и не предоставляют никаких смет, чеков, актов и других документов, необходимых в качестве гарантий добросовестности выполнения работ.
"Такие мошенники очень часто вместо качественных материалов, комплектующих, расходников и оборудования используют самые дешёвые и небезопасные. При этом почти всегда работы не производятся полностью, а стоимость работы и материалов объявляется, как среднерыночная и заплатить просят полностью вперёд", - отметила Пожарская.