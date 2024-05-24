Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848462262.html
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте - 24.05.2024, ПРАЙМ
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте
Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T06:25+0300
2024-05-24T06:26+0300
мошенничество
россия
ремонт
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Мошенничество под предлогом оказания услуг по ремонту жилья – один из самых распространённых видов обмана. Даже косметический ремонт или замена тех или иных элементов быта стоят не мало и очень часто не могут быть произведены без привлечения помощи специалистов – сантехников, электриков, плиточников, штукатуров-маляров, замерщиков, монтажников дверей и окон. Спрос на такие услуги всегда высок и почти не зависит от сезона. Этим и пользуются мошенники", - сообщила Пожарская. Среди "ремонтного" мошенничества эксперт выделила три самых распространённых стратегии. "Первая предполагает обязательное личное посещение потенциальной жертвы и убеждение её в необходимости заключить договор на оказание услуг, о которых человек, быть может, даже не задумывался. Например, нередко граждан убеждают, что объявлена программа мэра или губернатора, согласно которой всем желающим меняют остекление по символическим ценам или в срочном порядке необходимо заменить газовое, отопительное или водоснабжающее оборудование", - рассказала Пожарская. Как итог, по ее словам, жертве устанавливают б/у, некачественное оборудование или элементы остекления, а иногда вовсе лишь создают видимость проведения работ или, того хуже, ломают то, что хорошо и исправно прослужило бы потребителю ещё ни один год. "Но самое неприятное заключается в том, что в момент оформления оказания таких "услуг", жертва подписывает кредитный договор и остаётся с долгами, о которых узнаёт сильно позже", - отметила эксперт. Следующая стратегия, по ее данным, подразумевает создание сайтов, объявлений в соцсетях и мессенджерах об оказании услуг по ремонту помещений. "Эти площадки предлагают в дистанционном формате выбрать необходимые параметры и рассчитать стоимость. После внесения предоплаты, с жертвой прекращаются все контакты, а услуги, конечно, не оказываются", - предупредила Пожарская. Третья стратегия заключается в том, что злоумышленники убеждают жертву отказаться от заключения договора и не предоставляют никаких смет, чеков, актов и других документов, необходимых в качестве гарантий добросовестности выполнения работ. "Такие мошенники очень часто вместо качественных материалов, комплектующих, расходников и оборудования используют самые дешёвые и небезопасные. При этом почти всегда работы не производятся полностью, а стоимость работы и материалов объявляется, как среднерыночная и заплатить просят полностью вперёд", - отметила Пожарская.
https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848451698.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ремонт, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, ремонт, мошенничество
06:25 24.05.2024 (обновлено: 06:26 24.05.2024)
 
Названы самые распространенные способы мошенничества при ремонте

Эксперт Пожарская назвала самые распространенные схемы мошенничества при ремонте

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Подписание кредитных договоров, создание фейковых сайтов и отказ заключать договор являются самыми распространенными способами мошенничества при ремонте жилья, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Мошенничество под предлогом оказания услуг по ремонту жилья – один из самых распространённых видов обмана. Даже косметический ремонт или замена тех или иных элементов быта стоят не мало и очень часто не могут быть произведены без привлечения помощи специалистов – сантехников, электриков, плиточников, штукатуров-маляров, замерщиков, монтажников дверей и окон. Спрос на такие услуги всегда высок и почти не зависит от сезона. Этим и пользуются мошенники", - сообщила Пожарская.
Среди "ремонтного" мошенничества эксперт выделила три самых распространённых стратегии.
"Первая предполагает обязательное личное посещение потенциальной жертвы и убеждение её в необходимости заключить договор на оказание услуг, о которых человек, быть может, даже не задумывался. Например, нередко граждан убеждают, что объявлена программа мэра или губернатора, согласно которой всем желающим меняют остекление по символическим ценам или в срочном порядке необходимо заменить газовое, отопительное или водоснабжающее оборудование", - рассказала Пожарская.
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Бери выше: мошенники воруют чужие данные прямо в салонах связи
03:03
Как итог, по ее словам, жертве устанавливают б/у, некачественное оборудование или элементы остекления, а иногда вовсе лишь создают видимость проведения работ или, того хуже, ломают то, что хорошо и исправно прослужило бы потребителю ещё ни один год.
"Но самое неприятное заключается в том, что в момент оформления оказания таких "услуг", жертва подписывает кредитный договор и остаётся с долгами, о которых узнаёт сильно позже", - отметила эксперт.
Следующая стратегия, по ее данным, подразумевает создание сайтов, объявлений в соцсетях и мессенджерах об оказании услуг по ремонту помещений.
"Эти площадки предлагают в дистанционном формате выбрать необходимые параметры и рассчитать стоимость. После внесения предоплаты, с жертвой прекращаются все контакты, а услуги, конечно, не оказываются", - предупредила Пожарская.
Третья стратегия заключается в том, что злоумышленники убеждают жертву отказаться от заключения договора и не предоставляют никаких смет, чеков, актов и других документов, необходимых в качестве гарантий добросовестности выполнения работ.
"Такие мошенники очень часто вместо качественных материалов, комплектующих, расходников и оборудования используют самые дешёвые и небезопасные. При этом почти всегда работы не производятся полностью, а стоимость работы и материалов объявляется, как среднерыночная и заплатить просят полностью вперёд", - отметила Пожарская.
 
МошенничествоРОССИЯремонтмошенничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала