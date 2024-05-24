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Чистая прибыль страховщиков России достигла рекорда в 2023 году

Чистая прибыль страховщиков России достигла рекорда в 2023 году - 24.05.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль страховщиков России достигла рекорда в 2023 году

Чистая прибыль российских страховщиков в 2023 году достигла рекорда в 322,3 миллиарда рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:34+0300

2024-05-24T14:34+0300

2024-05-24T14:34+0300

банк россии

рекорд

чистая прибыль

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских страховщиков в 2023 году достигла рекорда в 322,3 миллиарда рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. Показатели чистой прибыли российских страховщиков за 2022 год не публиковались, так как совет директоров Банка России разрешил страховщикам РФ до конца 2022 года не раскрывать годовую финансовую отчетность. Сам регулятор также не публиковал сводные данные о деятельности страховых компаний. "Чистая прибыль страхового сектора по итогам 2023 года оказалась рекордной и составила 322,3 миллиарда рублей, существенно превысив результаты прошлого года. Основной вклад в прибыль внесли процентные доходы и доходы от валютной переоценки (269,3 и 116,6 миллиарда рублей соответственно). Однако по итогам четвертого квартала финансовый результат по отрасли был отрицательным за счет убытков, полученных от страховой деятельности", - говорится в обзоре. "Негативное влияние на итоговый результат также оказали убытки в результате отрицательной переоценки торгового портфеля на фоне роста уровня процентных ставок. Но в целом процентные доходы страховщиков превышали их потери от переоценки активов. По результатам первого квартала 2024 года страховщики вновь показали высокие значения чистой прибыли (99 миллиардов рублей)", - указывается там же. По мнению ЦБ, рост состоявшихся убытков не оказал значимого негативного влияния на показатели финансовой устойчивости прямых страховщиков ввиду перестрахования существенной части рисков в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). При этом накопленный запас финансовой прочности позволил национальному перестраховщику сохранить высокое соотношение собственных средств и принятых обязательств. "Следует отметить, что рыночная доля АО "РНПК" сократилась с 79% в 2022 году до 67% в первом квартале 2024 года. Страховщики постепенно наращивают собственное удержание по принимаемым рискам, а также развивают внутрироссийскую перестраховочную емкость. По итогам года страховщики выплатили дивиденды на сумму 116,6 миллиарда рублей, оставшаяся нераспределенная прибыль пошла на увеличение собственных средств. В результате даже на фоне роста требуемого капитала (на 23,6% за год) показатель нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств вырос до 213,1%", - указывают в ЦБ.

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рекорд, чистая прибыль