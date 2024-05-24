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В Москве суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве - 24.05.2024, ПРАЙМ

В Москве суд арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Старший брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов, который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", заключен под стражу по делу о мошенничестве. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T21:19+0300

2024-05-24T21:19+0300

2024-05-24T21:19+0300

криминал

ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 мая – ПРАЙМ. Старший брат главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматов, который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", заключен под стражу по делу о мошенничестве.Соответствующее решение принял Мещанский районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.В силовых структурах РИА Новости подтвердили, что речь идет о старшем брате главы Ингушетии. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что в четверг в Ингушетии в доме Магомед-Башира Калиматова прошли обыски по делу о хищении денег в региональном ПФР. ФСБ в феврале 2023 года сообщала о пресечении деятельности огранизованой преступной группы, которая похитила свыше двух миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. По делу о мошенничестве в особо крупном размере было проведено свыше 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Как сообщалось, в состав группы входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России". Как установили силовики, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Сотрудники ПФР перечисляли деньги на банковские счета филиала "Почты России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Члены ОПГ для сокрытия аферы фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению. Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям УК "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем". Мещанский суд Москвы в октябре 2023 года заочно арестовал по этому делу руководителя отделения ПФР по Ингушетии Ислама Сейнароева, а также занимавшего руководящую должность сотрудника управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия - филиала ФГУП "Почта России" Хасана Батыжева.

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криминал, ингушетия