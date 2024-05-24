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Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию

Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию - 24.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию

Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны, посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе, сообщил вице-президент... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:22+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны, посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы. "С 29 мая россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или же при наличии вида на жительство в стране. Также закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию", - сказал Горин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы РСТ. Он отметил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 года. Однако, по словам вице-президента РСТ, до настоящего момента россияне имели возможность посетить эту скандинавскую страну. "В Норвегию путешественники могли попасть по визам шенгенского соглашения других стран. С точки зрения туризма, это были больше индивидуальные поездки, страна привлекала всегда возможностями уникальной природы, возможностями рыбалки и экскурсионной программой", - пояснил Горин. По данным Росстата, которые приводит РСТ, за первый квартал текущего года Норвегию посетили 8 099 человек, из них с туристической целью в страну въехали лишь 5 россиян. В 2023 году гражданам РФ, по данным Еврокомиссии, было выдано 449 тысяч европейских виз. 49% заявителей получили многократные мультивизы, указывается в сообщении. Процент отказов в выдаче европейских виз в прошлом году составил чуть более 10%.

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россия, норвегия, новости