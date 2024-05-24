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Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию
Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию
Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны, посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе, сообщил вице-президент... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:22+0300
2024-05-24T11:23+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны, посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы. "С 29 мая россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или же при наличии вида на жительство в стране. Также закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию", - сказал Горин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы РСТ. Он отметил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 года. Однако, по словам вице-президента РСТ, до настоящего момента россияне имели возможность посетить эту скандинавскую страну. "В Норвегию путешественники могли попасть по визам шенгенского соглашения других стран. С точки зрения туризма, это были больше индивидуальные поездки, страна привлекала всегда возможностями уникальной природы, возможностями рыбалки и экскурсионной программой", - пояснил Горин. По данным Росстата, которые приводит РСТ, за первый квартал текущего года Норвегию посетили 8 099 человек, из них с туристической целью в страну въехали лишь 5 россиян. В 2023 году гражданам РФ, по данным Еврокомиссии, было выдано 449 тысяч европейских виз. 49% заявителей получили многократные мультивизы, указывается в сообщении. Процент отказов в выдаче европейских виз в прошлом году составил чуть более 10%.
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россия, норвегия, новости
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Новости
11:22 24.05.2024 (обновлено: 11:23 24.05.2024)
 
Россиянам запретят транзитные поездки через Норвегию

РСТ: транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая станут недоступны

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны, посетить страну можно будет только по рабочей или учебной визе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы.
"С 29 мая россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или же при наличии вида на жительство в стране. Также закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию", - сказал Горин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы РСТ.
Он отметил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 года. Однако, по словам вице-президента РСТ, до настоящего момента россияне имели возможность посетить эту скандинавскую страну. "В Норвегию путешественники могли попасть по визам шенгенского соглашения других стран. С точки зрения туризма, это были больше индивидуальные поездки, страна привлекала всегда возможностями уникальной природы, возможностями рыбалки и экскурсионной программой", - пояснил Горин.
По данным Росстата, которые приводит РСТ, за первый квартал текущего года Норвегию посетили 8 099 человек, из них с туристической целью в страну въехали лишь 5 россиян.
В 2023 году гражданам РФ, по данным Еврокомиссии, было выдано 449 тысяч европейских виз. 49% заявителей получили многократные мультивизы, указывается в сообщении. Процент отказов в выдаче европейских виз в прошлом году составил чуть более 10%.
 
РОССИЯНОРВЕГИЯНовости
 
 
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