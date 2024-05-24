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ЦБ допустил снижение уровня валютизации в банковском секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допустил снижение уровня валютизации в банковском секторе России
ЦБ допустил снижение уровня валютизации в банковском секторе России - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил снижение уровня валютизации в банковском секторе России
Уровень валютизации в российском банковском секторе в нынешних геополитических условиях, скорее всего, будет снижаться, говорится в обзоре финансовой... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:35+0300
2024-05-24T14:35+0300
банк россии
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Уровень валютизации в российском банковском секторе в нынешних геополитических условиях, скорее всего, будет снижаться, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "В целом в текущих геополитических условиях уровень валютизации в российском банковском секторе, скорее всего, будет снижаться", - сказано в сообщении. ЦБ указал, что продолжилась тенденция сужения корреспондентских связей с банками-нерезидентами в "токсичных" валютах. При этом на фоне угрозы применения недружественными странами вторичных санкций замедлилось расширение корреспондентских связей банков РФ в "нетоксичных" валютах. Так, снижение остатков в юанях на межбанковских счетах российских банков в конце 2023 года сопровождалось опережающим ростом кредитования корпоративных клиентов в юанях. В результате сокращения свободных остатков на межбанковских счетах в отдельные дни на рынке валютных свопов наблюдалась напряженная ситуация с юаневой ликвидностью, отметил регулятор. При этом ЦБ пояснил, что непродолжительность таких эпизодов и быстрая нормализация стоимости заимствования валюты свидетельствуют об отсутствии системного риска на рынке валютных свопов. Тем не менее, Банк России решил в дни пикового спроса на юани расширять свой лимит по однодневному свопу с 10 до 20 миллиардов юаней. "В силу валютных ограничений в Китае и рисков вторичных санкций банки материкового Китая не могут выполнять функции провайдеров юаневой ликвидности. Основным источником фондирования юаневых активов российских банков могут быть внутренние сбережения российских компаний и граждан", - отметил регулятор.
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россия, банк россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России
14:35 24.05.2024
 
ЦБ допустил снижение уровня валютизации в банковском секторе России

ЦБ допустил снижение уровня валютизации в российском банковском секторе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Уровень валютизации в российском банковском секторе в нынешних геополитических условиях, скорее всего, будет снижаться, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"В целом в текущих геополитических условиях уровень валютизации в российском банковском секторе, скорее всего, будет снижаться", - сказано в сообщении.
ЦБ указал, что продолжилась тенденция сужения корреспондентских связей с банками-нерезидентами в "токсичных" валютах. При этом на фоне угрозы применения недружественными странами вторичных санкций замедлилось расширение корреспондентских связей банков РФ в "нетоксичных" валютах.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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Так, снижение остатков в юанях на межбанковских счетах российских банков в конце 2023 года сопровождалось опережающим ростом кредитования корпоративных клиентов в юанях. В результате сокращения свободных остатков на межбанковских счетах в отдельные дни на рынке валютных свопов наблюдалась напряженная ситуация с юаневой ликвидностью, отметил регулятор.
При этом ЦБ пояснил, что непродолжительность таких эпизодов и быстрая нормализация стоимости заимствования валюты свидетельствуют об отсутствии системного риска на рынке валютных свопов. Тем не менее, Банк России решил в дни пикового спроса на юани расширять свой лимит по однодневному свопу с 10 до 20 миллиардов юаней.
"В силу валютных ограничений в Китае и рисков вторичных санкций банки материкового Китая не могут выполнять функции провайдеров юаневой ликвидности. Основным источником фондирования юаневых активов российских банков могут быть внутренние сбережения российских компаний и граждан", - отметил регулятор.
 
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