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ЦБ поменял отношение к вложениям россиян в иностранные инструменты

ЦБ поменял отношение к вложениям россиян в иностранные инструменты - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ поменял отношение к вложениям россиян в иностранные инструменты

ЦБ РФ перестал считать ключевой уязвимостью для рынка вложения россиян в иностранные инструменты на фоне снижения притоков средств в них, следует из обзора... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:40+0300

2024-05-24T14:40+0300

2024-05-24T14:40+0300

банк россии

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вложения

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ перестал считать ключевой уязвимостью для рынка вложения россиян в иностранные инструменты на фоне снижения притоков средств в них, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного регулятором. "Доля сбережений граждан в иностранных инструментах с исключением валютной переоценки за последние полгода (четвертый квартал 2023 года и первый - текущего - ред.) снизилась на 0,6 процентного пункта, до 18,5%. Доля притоков средств в иностранные финансовые инструменты за отчетный период составила 12,5%, а за весь 2023 год - 8,4%, что значительно меньше, чем в 2022 году (35,2%). Поэтому проблема вложений в иностранные инструменты больше не выделяется в обзоре как одна из ключевых уязвимостей", - говорится в обзоре. "В результате введения в отчетный период санкций США на ПАО "СПБ Биржа" реализовались риски блокировки иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, в дополнение к ранее введенным ограничениям депозитариев недружественных стран, а также в результате санкций ЕС на АО НКО НРД. … Таким образом, уязвимость, связанная с вложениями граждан в иностранные финансовые инструменты, во многом уже полностью реализовалась в части ценных бумаг", - также сообщает ЦБ. При этом в отношении трансграничных переводов уязвимость стала менее значимой: перетоки средств граждан на счета в иностранные банки стабилизировались на фоне привлекательных рублевых ставок и сохранения санкционной угрозы для россиян за рубежом, отмечает регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инструменты, риски, вложения