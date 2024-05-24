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Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги"

Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги" - 24.05.2024, ПРАЙМ

Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги"

Представленные модели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. Это правда. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" авто китайской... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T08:00+0300

2024-05-24T08:00+0300

2024-05-24T08:00+0300

мнения аналитиков

автомобиль "волга"

китайский автопром

?1716526804

Представленные модели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. Это правда. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" авто китайской компании Changan. А именно – седан Raeton Plus, построенный на платформе P3, разработанной Changan, которая также лежит в основе заимствованных кроссоверов Changan.Платформа, как сочетание компоновки кузовов и агрегатов, а также состоявшийся успех автомобилей Changan на китайском рынке в сочетании с лучшим соотношением цена/качество обещает хорошие перспективы и для российского рынка. Полагаю, что именно в этом кроется выбор базового партнера.Но, конечно, возникает резонный вопрос - почему импортозамещения в автопроме де-факто нет и все китайское (даже руль, как отметил премьер Михаил Мишустин)? Объяснить это можно торопливостью отечественных автопроизводителей, их стремлением занять внезапно освободившиеся ниши, а также риском изменения экономического положения России в условиях беспрецедентных санкций. Это экзистенциональные угрозы и нет времени на раскачку – ошибиться с выводом "сырых" народных автомобилей нельзя. Это и экономический ущерб, и огромный урон имиджу.Премьер-министр жестко сформулировал задачу на приоритет импортозамещения в том, что уже в каких-то отечественных компаниях производится. Однако есть технические нюансы. Совместимость производимых узлов и агрегатов в разных странах невозможно обеспечить одномоментно. Это разные стандарты и в технологиях производства узлов, и в рабочих процессах внутри автомобиля.Для примера возьмем то же рулевое колесо, о котором говорил Мишустин. Это уже не просто арматура, покрытая полимерами и обтянутая кожей для поворота управляемых колес. Современное рулевое колесо – это сложный электро-, электронно-, пиро- и механически комбинированный технический узел.Многофункциональное рулевое колесо предполагает целый ряд возможностей. Датчик поворота рулевого колеса участвует в системах активной безопасности. Подушка безопасности – элемент, завязанный на всю периферию датчиков кузова и свой блок управления. Подогрев руля – функция комфорта. Кнопки управления на рулевом колесе с элементами индикации активируют множество функций бортовой электроники с обратной связью. Все это живет в единых стандартах кодов и программного обеспечения бортовой электроники и архитектуры мультиплексных связей, уникальной для каждого автомобиля. Даже если что-то попробовать адаптировать, полагаясь на разрешение дружественного экспортера, то это еще нужно тщательно протестировать. Быстро не получится.Рулевые колеса определяют внешний вид салона и ходовые качества автомобиля, а еще могут нести огромное количество функций тактильного и управляющего свойства. Недооцененными остаются эргономические и эстетические свойства руля. За всем этим стоит долгая история создания, испытаний, сертификации, традиций, культуры и еще множество аспектов.Несомненно, производитель будет работать над локализацией, следуя постановлению правительства № 719. В обмен государство предлагает поддержку — чем глубже локализация, тем больше баллов за нее начисляется. Сложные задачи, как слона, осваивают по частям.Другой вопрос - почему нет импортозамещения в автопроме? Это вопрос государственной и политической воли. К сожалению, еще в царской России власть предержащие вожделенно смотрели на Запад и не давали реализоваться отечественным конструкторам, начиная от изобретателей Шамшуренкова (1752 г.) и Кулибина (1791 г.). Советский Союз делал попытки стать самодостаточной автомобильной державой, но политическое руководство не справилось с государственными задачами.В новейшей истории у России был шанс провести техническую революцию с конца 90-х, когда западные компании охотно шли на различные альянсы с новыми восточными странами. Но был выбран путь построения "общества потребления": развивались дистрибуция и импорт - дилерские сети с фокусом на "лакейский" бизнес. Производственные мощности развивались по остаточному принципу. Ровно в это же время Китай сумел воспользоваться "окном возможностей" и выстроил на своей земле сети совместных автопроизводств по формату "Jont venture". Начиная с 2014 года окно возможностей закрылось, и только сейчас у России появился второй шанс повернуть колесо истории вспять и провести техническую революцию, завершив начатую, но не законченную когда-то индустриализацию на новых технологиях и в более жестких экономических условиях.Современный автопром – одна из крупнейших в мире отраслей по выручке, доходности и распространенности. Он требует кооперации и интеграции сборочных заводов с изготовлением комплектующих в регионах с низкой себестоимостью производства. Скажем, немецкий автопром развился на дешевых углеводородах из России, использовал мощности ЮАР для производства и поставки недорогих кожаных кресел.Сейчас для нас по-прежнему доступен рынок дружественных стран. Китай – самый быстроразвивающийся технологический партнер, обладающий производством по почти полному спектру автомобильных комплектующих. Он генерирует перспективные и высококонкурентные технологии, уверенно осваивает рынки, поглощая высокотехнологичные автопроизводства и используя уже имеющиеся сбытовые сети. Такой ошеломляющий экономический взлет был бы невозможным без условий, которые создало руководство страны для индустриализации и развития бизнеса, грамотной налоговой политики, инвестиционных инициатив, жесткого контроля за коррупцией и сбалансированной научно-образовательной и производственной политики. Возможно, нам есть чему у них поучиться.Эксперт – к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов

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Анатолий Фиронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848453817_0:215:960:1175_100x100_80_0_0_c57dc64779f5e1fe454d53828ad9df7f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анатолий Фиронов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848453817_0:215:960:1175_100x100_80_0_0_c57dc64779f5e1fe454d53828ad9df7f.jpg

мнения аналитиков, автомобиль "волга", китайский автопром