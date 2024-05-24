Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги"
Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги" - 24.05.2024, ПРАЙМ
Они очень спешат: китайцы знают секрет новой "Волги"
Представленные модели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. Это правда. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" авто китайской... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:00+0300
2024-05-24T08:00+0300
2024-05-24T08:00+0300
мнения аналитиков
автомобиль "волга"
китайский автопром
?1716526804
Представленные модели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. Это правда. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" авто китайской компании Changan. А именно – седан Raeton Plus, построенный на платформе P3, разработанной Changan, которая также лежит в основе заимствованных кроссоверов Changan.Платформа, как сочетание компоновки кузовов и агрегатов, а также состоявшийся успех автомобилей Changan на китайском рынке в сочетании с лучшим соотношением цена/качество обещает хорошие перспективы и для российского рынка. Полагаю, что именно в этом кроется выбор базового партнера.Но, конечно, возникает резонный вопрос - почему импортозамещения в автопроме де-факто нет и все китайское (даже руль, как отметил премьер Михаил Мишустин)? Объяснить это можно торопливостью отечественных автопроизводителей, их стремлением занять внезапно освободившиеся ниши, а также риском изменения экономического положения России в условиях беспрецедентных санкций. Это экзистенциональные угрозы и нет времени на раскачку – ошибиться с выводом "сырых" народных автомобилей нельзя. Это и экономический ущерб, и огромный урон имиджу.Премьер-министр жестко сформулировал задачу на приоритет импортозамещения в том, что уже в каких-то отечественных компаниях производится. Однако есть технические нюансы. Совместимость производимых узлов и агрегатов в разных странах невозможно обеспечить одномоментно. Это разные стандарты и в технологиях производства узлов, и в рабочих процессах внутри автомобиля.Для примера возьмем то же рулевое колесо, о котором говорил Мишустин. Это уже не просто арматура, покрытая полимерами и обтянутая кожей для поворота управляемых колес. Современное рулевое колесо – это сложный электро-, электронно-, пиро- и механически комбинированный технический узел.Многофункциональное рулевое колесо предполагает целый ряд возможностей. Датчик поворота рулевого колеса участвует в системах активной безопасности. Подушка безопасности – элемент, завязанный на всю периферию датчиков кузова и свой блок управления. Подогрев руля – функция комфорта. Кнопки управления на рулевом колесе с элементами индикации активируют множество функций бортовой электроники с обратной связью. Все это живет в единых стандартах кодов и программного обеспечения бортовой электроники и архитектуры мультиплексных связей, уникальной для каждого автомобиля. Даже если что-то попробовать адаптировать, полагаясь на разрешение дружественного экспортера, то это еще нужно тщательно протестировать. Быстро не получится.Рулевые колеса определяют внешний вид салона и ходовые качества автомобиля, а еще могут нести огромное количество функций тактильного и управляющего свойства. Недооцененными остаются эргономические и эстетические свойства руля. За всем этим стоит долгая история создания, испытаний, сертификации, традиций, культуры и еще множество аспектов.Несомненно, производитель будет работать над локализацией, следуя постановлению правительства № 719. В обмен государство предлагает поддержку — чем глубже локализация, тем больше баллов за нее начисляется. Сложные задачи, как слона, осваивают по частям.Другой вопрос - почему нет импортозамещения в автопроме? Это вопрос государственной и политической воли. К сожалению, еще в царской России власть предержащие вожделенно смотрели на Запад и не давали реализоваться отечественным конструкторам, начиная от изобретателей Шамшуренкова (1752 г.) и Кулибина (1791 г.). Советский Союз делал попытки стать самодостаточной автомобильной державой, но политическое руководство не справилось с государственными задачами.В новейшей истории у России был шанс провести техническую революцию с конца 90-х, когда западные компании охотно шли на различные альянсы с новыми восточными странами. Но был выбран путь построения "общества потребления": развивались дистрибуция и импорт - дилерские сети с фокусом на "лакейский" бизнес. Производственные мощности развивались по остаточному принципу. Ровно в это же время Китай сумел воспользоваться "окном возможностей" и выстроил на своей земле сети совместных автопроизводств по формату "Jont venture". Начиная с 2014 года окно возможностей закрылось, и только сейчас у России появился второй шанс повернуть колесо истории вспять и провести техническую революцию, завершив начатую, но не законченную когда-то индустриализацию на новых технологиях и в более жестких экономических условиях.Современный автопром – одна из крупнейших в мире отраслей по выручке, доходности и распространенности. Он требует кооперации и интеграции сборочных заводов с изготовлением комплектующих в регионах с низкой себестоимостью производства. Скажем, немецкий автопром развился на дешевых углеводородах из России, использовал мощности ЮАР для производства и поставки недорогих кожаных кресел.Сейчас для нас по-прежнему доступен рынок дружественных стран. Китай – самый быстроразвивающийся технологический партнер, обладающий производством по почти полному спектру автомобильных комплектующих. Он генерирует перспективные и высококонкурентные технологии, уверенно осваивает рынки, поглощая высокотехнологичные автопроизводства и используя уже имеющиеся сбытовые сети. Такой ошеломляющий экономический взлет был бы невозможным без условий, которые создало руководство страны для индустриализации и развития бизнеса, грамотной налоговой политики, инвестиционных инициатив, жесткого контроля за коррупцией и сбалансированной научно-образовательной и производственной политики. Возможно, нам есть чему у них поучиться.Эксперт – к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов
Представленные модели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. Это правда. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" авто китайской компании Changan. А именно – седан Raeton Plus, построенный на платформе P3, разработанной Changan, которая также лежит в основе заимствованных кроссоверов Changan.
Платформа, как сочетание компоновки кузовов и агрегатов, а также состоявшийся успех автомобилей Changan на китайском рынке в сочетании с лучшим соотношением цена/качество обещает хорошие перспективы и для российского рынка. Полагаю, что именно в этом кроется выбор базового партнера.
Но, конечно, возникает резонный вопрос - почему импортозамещения в автопроме де-факто нет и все китайское (даже руль, как отметил премьер Михаил Мишустин)? Объяснить это можно торопливостью отечественных автопроизводителей, их стремлением занять внезапно освободившиеся ниши, а также риском изменения экономического положения России в условиях беспрецедентных санкций. Это экзистенциональные угрозы и нет времени на раскачку – ошибиться с выводом "сырых" народных автомобилей нельзя. Это и экономический ущерб, и огромный урон имиджу.
Премьер-министр жестко сформулировал задачу на приоритет импортозамещения в том, что уже в каких-то отечественных компаниях производится. Однако есть технические нюансы. Совместимость производимых узлов и агрегатов в разных странах невозможно обеспечить одномоментно. Это разные стандарты и в технологиях производства узлов, и в рабочих процессах внутри автомобиля.
Для примера возьмем то же рулевое колесо, о котором говорил Мишустин. Это уже не просто арматура, покрытая полимерами и обтянутая кожей для поворота управляемых колес. Современное рулевое колесо – это сложный электро-, электронно-, пиро- и механически комбинированный технический узел.
Многофункциональное рулевое колесо предполагает целый ряд возможностей. Датчик поворота рулевого колеса участвует в системах активной безопасности. Подушка безопасности – элемент, завязанный на всю периферию датчиков кузова и свой блок управления. Подогрев руля – функция комфорта. Кнопки управления на рулевом колесе с элементами индикации активируют множество функций бортовой электроники с обратной связью. Все это живет в единых стандартах кодов и программного обеспечения бортовой электроники и архитектуры мультиплексных связей, уникальной для каждого автомобиля. Даже если что-то попробовать адаптировать, полагаясь на разрешение дружественного экспортера, то это еще нужно тщательно протестировать. Быстро не получится.
Рулевые колеса определяют внешний вид салона и ходовые качества автомобиля, а еще могут нести огромное количество функций тактильного и управляющего свойства. Недооцененными остаются эргономические и эстетические свойства руля. За всем этим стоит долгая история создания, испытаний, сертификации, традиций, культуры и еще множество аспектов.
Несомненно, производитель будет работать над локализацией, следуя постановлению правительства № 719. В обмен государство предлагает поддержку — чем глубже локализация, тем больше баллов за нее начисляется. Сложные задачи, как слона, осваивают по частям.
Другой вопрос - почему нет импортозамещения в автопроме? Это вопрос государственной и политической воли. К сожалению, еще в царской России власть предержащие вожделенно смотрели на Запад и не давали реализоваться отечественным конструкторам, начиная от изобретателей Шамшуренкова (1752 г.) и Кулибина (1791 г.). Советский Союз делал попытки стать самодостаточной автомобильной державой, но политическое руководство не справилось с государственными задачами.
В новейшей истории у России был шанс провести техническую революцию с конца 90-х, когда западные компании охотно шли на различные альянсы с новыми восточными странами. Но был выбран путь построения "общества потребления": развивались дистрибуция и импорт - дилерские сети с фокусом на "лакейский" бизнес.
Производственные мощности развивались по остаточному принципу. Ровно в это же время Китай сумел воспользоваться "окном возможностей" и выстроил на своей земле сети совместных автопроизводств по формату "Jont venture". Начиная с 2014 года окно возможностей закрылось, и только сейчас у России появился второй шанс повернуть колесо истории вспять и провести техническую революцию, завершив начатую, но не законченную когда-то индустриализацию на новых технологиях и в более жестких экономических условиях.
Современный автопром – одна из крупнейших в мире отраслей по выручке, доходности и распространенности. Он требует кооперации и интеграции сборочных заводов с изготовлением комплектующих в регионах с низкой себестоимостью производства. Скажем, немецкий автопром развился на дешевых углеводородах из России, использовал мощности ЮАР для производства и поставки недорогих кожаных кресел.
Сейчас для нас по-прежнему доступен рынок дружественных стран. Китай – самый быстроразвивающийся технологический партнер, обладающий производством по почти полному спектру автомобильных комплектующих. Он генерирует перспективные и высококонкурентные технологии, уверенно осваивает рынки, поглощая высокотехнологичные автопроизводства и используя уже имеющиеся сбытовые сети. Такой ошеломляющий экономический взлет был бы невозможным без условий, которые создало руководство страны для индустриализации и развития бизнеса, грамотной налоговой политики, инвестиционных инициатив, жесткого контроля за коррупцией и сбалансированной научно-образовательной и производственной политики. Возможно, нам есть чему у них поучиться.
Эксперт – к.т.н., доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов
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