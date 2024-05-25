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В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

Обсуждение странами G7 соглашения по использованию заблокированных российских активов для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T05:36+0300

2024-05-25T05:36+0300

2024-05-25T05:36+0300

россия

сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Обсуждение странами G7 соглашения по использованию заблокированных российских активов для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы требуют прояснения. Об этом рассказала глава американского минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике сообщало, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне. В интервью агентству на полях встречи министров финансов G7 Йеллен заявила, что не все технические детали соглашения по использованию российских активов будут проработаны в эти выходные. "Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения - ред.) , но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", - рассказала агентству Йеллен. Йеллен также сообщила агентству, что среди министров финансов стран G7 существуют разнообразные взгляды по поводу обеспокоенности "избыточными промышленными мощностями Китая", которые, по ее мнению, угрожают жизнеспособности фирм в странах с рыночной экономикой. "Я думаю, что существует общее мнение, что мы должны выразить Китаю общие опасения. Дело в том, что общая макроэкономическая стратегия Китая вызывает беспокойство и имеет негативные последствия", - добавила глава минфина США. Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством. Кроме того, по ее словам, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://1prime.ru/20240524/aktivy-848503328.html

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россия, сша, замороженные российские активы