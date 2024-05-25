https://1prime.ru/20240525/aktivy-848503957.html
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
Обсуждение странами G7 соглашения по использованию заблокированных российских активов для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T05:36+0300
2024-05-25T05:36+0300
2024-05-25T05:36+0300
россия
сша
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/13/841371396_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1662c9509fc62ff64e4ebac76f3fdba7.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Обсуждение странами G7 соглашения по использованию заблокированных российских активов для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы требуют прояснения. Об этом рассказала глава американского минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике сообщало, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне. В интервью агентству на полях встречи министров финансов G7 Йеллен заявила, что не все технические детали соглашения по использованию российских активов будут проработаны в эти выходные. "Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения - ред.) , но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", - рассказала агентству Йеллен. Йеллен также сообщила агентству, что среди министров финансов стран G7 существуют разнообразные взгляды по поводу обеспокоенности "избыточными промышленными мощностями Китая", которые, по ее мнению, угрожают жизнеспособности фирм в странах с рыночной экономикой. "Я думаю, что существует общее мнение, что мы должны выразить Китаю общие опасения. Дело в том, что общая макроэкономическая стратегия Китая вызывает беспокойство и имеет негативные последствия", - добавила глава минфина США. Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством. Кроме того, по ее словам, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/20240524/aktivy-848503328.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/13/841371396_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8264098fdb5c61ec13505be3d5f65926.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, замороженные российские активы
РОССИЯ, США, замороженные российские активы
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
Йеллен: обсуждение использования российских активов проходит без накладок
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Обсуждение странами G7 соглашения по использованию заблокированных российских активов для восстановления Украины проходит без накладок, но некоторые вопросы требуют прояснения. Об этом рассказала глава американского минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике сообщало, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне.
В интервью агентству на полях встречи министров финансов G7 Йеллен заявила, что не все технические детали соглашения по использованию российских активов будут проработаны в эти выходные. "Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения - ред.) , но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению", - рассказала агентству Йеллен.
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится
Йеллен также сообщила агентству, что среди министров финансов стран G7 существуют разнообразные взгляды по поводу обеспокоенности "избыточными промышленными мощностями Китая", которые, по ее мнению, угрожают жизнеспособности фирм в странах с рыночной экономикой.
"Я думаю, что существует общее мнение, что мы должны выразить Китаю общие опасения. Дело в том, что общая макроэкономическая стратегия Китая вызывает беспокойство и имеет негативные последствия", - добавила глава минфина США.
Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством. Кроме того, по ее словам, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.