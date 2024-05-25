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У России есть уникальный козырь в разгорающейся схватке за Арктику

У России есть уникальный козырь в разгорающейся схватке за Арктику - 25.05.2024, ПРАЙМ

У России есть уникальный козырь в разгорающейся схватке за Арктику

Без атомного ледокольного флота деятельность в Северном Ледовитом океане невозможна. Именно этот факт и привел в свое время к его кардинальному обновлению. У... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T08:00+0300

2024-05-25T08:00+0300

2024-05-25T08:00+0300

мнения аналитиков

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Без атомного ледокольного флота деятельность в Северном Ледовитом океане невозможна. Именно этот факт и привел в свое время к его кардинальному обновлению. У России такой флот есть. Интерес наших соседей к Арктике, тем более в существующей геополитической ситуации, заставит их развивать свой флот. Но на нашей стороне временнОе и технологическое преимущество, которым необходимо воспользоваться. Одно из таких преимуществ - ледокол "Лидер": он мощнее и многофункциональнее старых.Развитие ледокольного флота должно способствовать круглогодичному использованию Северного морского пути. Но для этого необходимо еще строительство портовой, навигационной, спасательной инфраструктуры. Без этого Севморпуть не сможет стать эффективной альтернативой Суэцкому каналу. Хотя уже сейчас СМП более безопасен, например, для Китая. Причем СМП может эффективно дополнять сухопутные маршруты, особенно для перевозки крупногабаритных грузов или грузов с прилегающих территорий, например, лесоматериалов из Архангельска в Китай, замороженной рыбы с Камчатки в регионы Северо-Запада.Таких ледоколов, как в России, нет ни в одной стране мира. Это объясняется рядом факторов. Во-первых, нужно было обеспечить транспортную связанность северных регионов страны, а Севморпуть – это один из вариантов. Во-вторых, нужно вести хозяйственную деятельность на арктических территориях (промышленное, гражданское и военное строительство, обеспечение северного завоза, вывоз добытого сырья, а также продукции его переработки). В-третьих, надо помнить и о вопросах национальной безопасности. В-четвертых, что не менее важно, в настоящее время это транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, который в современных геополитических условиях может поспорить с другими по безопасности.Безусловно, строительство ледоколов – это очень дорого и очень сложно. Ранее дизель-электрические ледоколы Россия строила за рубежом, например, в Финляндии. Но атомные ледоколы всегда закладывали на своей территории, охраняли технологии и ноу-хау. Важно отметить, что, если для первых ледоколов очень много закупали за пределами страны, сейчас 90-95% оборудования – российского производства. Несомненно, вложения в него окупаются. Есть и нефинансовые результаты - повышение качества жизни населения Арктики и российского Севера.Несмотря на все прогнозы о потеплении в Арктике, по моему мнению, говорить об этом рановато. В ближайшие несколько десятилетий ледоколы будут необходимы и для экономики, и в оборонных целях. Возрастание экономической роли Северного Ледовитого океана, развитие "синей экономики", добыча на шельфе и на дне Ледовитого океана полезных ископаемых, рыбы и биоресурсов нуждаются в ледокольном сопровождении. Развитие арктического туризма, как внутреннего, так и международного, также связано с возможностями ледокольного флота, удешевлением его услуг. Без ледоколов невозможно и развитие островов в Северном Ледовитом океане, которое, без сомнения, даст новый толчок росту экономики Арктики. На сегодняшний день для реализации насущных задач в Арктике необходимо 10-15 новых атомных ледоколов. Именно их создание позволит России уверенно принять современные геополитические вызовы.

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2024

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Александр Воротников https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848475669_393:0:952:559_100x100_80_0_0_6192d76ca2949a60432a53265ee1d931.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Воротников https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848475669_393:0:952:559_100x100_80_0_0_6192d76ca2949a60432a53265ee1d931.jpg

мнения аналитиков