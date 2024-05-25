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Главы минфинов G7 в июне представят варианты по кредиту Киеву, пишет СМИ
Главы минфинов G7 в июне представят варианты по кредиту Киеву, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Главы минфинов G7 в июне представят варианты по кредиту Киеву, пишет СМИ
Главы министерств финансов стран G7 заявили, что представят варианты по кредиту для Украины для рассмотрения лидерами стран "Большой семерки" на саммите в июне, | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:44+0300
2024-05-25T11:44+0300
2024-05-25T11:44+0300
g7
украина
саммит
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Главы министерств финансов стран G7 заявили, что представят варианты по кредиту для Украины для рассмотрения лидерами стран "Большой семерки" на саммите в июне, передает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления. "Министры финансов G7 заявили, что представят варианты по кредиту Украине для рассмотрения лидерами G7 на саммите в июне", - передает агентство в субботу. Ежегодный саммит группы крупнейших экономик мира планируется провести 13-15 июня в итальянской области Апулия.
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g7, украина, саммит
Главы минфинов G7 в июне представят варианты по кредиту Киеву, пишет СМИ
Главы минфинов G7 представят варианты по кредиту Киеву для рассмотрения на саммите
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Главы министерств финансов стран G7 заявили, что представят варианты по кредиту для Украины для рассмотрения лидерами стран "Большой семерки" на саммите в июне, передает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.
"Министры финансов G7 заявили, что представят варианты по кредиту Украине для рассмотрения лидерами G7 на саммите в июне", - передает агентство в субботу.
Ежегодный саммит группы крупнейших экономик мира планируется провести 13-15 июня в итальянской области Апулия.