https://1prime.ru/20240525/gaz-848509184.html

В Кишиневе сделали заявление о поставках российского газа в Приднестровье

В Кишиневе сделали заявление о поставках российского газа в Приднестровье - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Кишиневе сделали заявление о поставках российского газа в Приднестровье

Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но на всякий случай готовят альтернативные пути доставки топлива в регион,... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T14:24+0300

2024-05-25T14:24+0300

2024-05-25T14:24+0300

экономика

молдавия

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, но на всякий случай готовят альтернативные пути доставки топлива в регион, заявил в интервью румынским журналистам молдавский министр энергетики Виктор Парликов. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Мы приняли политическое решение, а именно, что мы не будем препятствовать поставкам газа "Газпромом" в приднестровский регион де-факто на безвозмездной основе. Мы не хотим дестабилизировать этот регион, потому что от этого зависит жизнеспособность и стабильность здесь… Существуют альтернативные решения относительно того, как газ может попасть в Приднестровье. Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является поставка газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, прорабатываем их с коллегами из Украины, с коллегами из Европейского Союза", - сказал министр на брифинге в Бухаресте по итогам своего рабочего визита в Румынию. Вместе с тем Парликов напомнил, что контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" истекает в 2026 году. В связи с этим министр высказал опасение, что внутренний рынок в Приднестровье не сможет быстро адаптироваться к новым ценам и тарифам, если газ будет поступать из других источников. "Тирасполь должен подстраивать свое внутреннее функционирование рынка к новым реалиям, в том числе начать повышать внутренние цены на энергоносители, чтобы в будущем оплачивать свои счета. Потому что в противном случае они всегда будут находиться в ситуации, когда шок будет невыносимым и обрушит их", - сказал министр. Парликов подчеркнул, что Кишиневу и Тирасполю уже сейчас следует задумываться о реализации альтернативных маршрутов поставок газа, чтобы избежать возможных проблем. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.

https://1prime.ru/20240523/gaz-848425591.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, поставки газа