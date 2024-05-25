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Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине - 25.05.2024, ПРАЙМ
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине
Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок не читает опубликованные газетами высказывания президента России Владимира Путина, поэтому ее... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T12:22+0300
2024-05-25T12:50+0300
россия
германия
украина
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок не читает опубликованные газетами высказывания президента России Владимира Путина, поэтому ее заявления о его нежелании садится за стол перегоровов с Украиной ошибочны. Об этом в своем видеоблоге сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем."Нам (в МИД Германии. — ред.) говорят, что (президент России Владимир. — ред.) Путин не хочет вести переговоры (по Украине. — ред.). &lt;...&gt; Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет", — подчеркнула она.В той связи эксперт привела статьи немецкоязычных СМИ, в которых упоминается слова Путина о готовности Москвы к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий. По ее словам, финасовая помощь Германии Киеву, за которую выступают Бербок и глава минобороны Борис Писториус, представляет собой лишь преступную трату денег.Ранее Бербок в интервью каналу ZDF говорила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.В Кремле не раз заявляли на готовность российской стороны к мирному разрешению конфликта, однако Зеленский ввел запрет на переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
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россия, германия, украина
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
12:22 25.05.2024 (обновлено: 12:50 25.05.2024)
 
Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине

Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ, чтобы не врать о Путине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок не читает опубликованные газетами высказывания президента России Владимира Путина, поэтому ее заявления о его нежелании садится за стол перегоровов с Украиной ошибочны. Об этом в своем видеоблоге сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем.
"Нам (в МИД Германии. — ред.) говорят, что (президент России Владимир. — ред.) Путин не хочет вести переговоры (по Украине. — ред.). <...> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет", — подчеркнула она.
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Захарова в шутку обеспокоилась состоянием Бербок
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В той связи эксперт привела статьи немецкоязычных СМИ, в которых упоминается слова Путина о готовности Москвы к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий. По ее словам, финасовая помощь Германии Киеву, за которую выступают Бербок и глава минобороны Борис Писториус, представляет собой лишь преступную трату денег.
Ранее Бербок в интервью каналу ZDF говорила, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, "совсем не желает говорить", что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
В Кремле не раз заявляли на готовность российской стороны к мирному разрешению конфликта, однако Зеленский ввел запрет на переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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