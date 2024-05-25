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До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине

До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине - 25.05.2024, ПРАЙМ

До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине

Германия оказала Украине такую помощь, какую могла, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит издание n-tv. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T11:28+0300

2024-05-25T11:28+0300

2024-05-25T11:28+0300

вооружения

германия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Германия оказала Украине такую помощь, какую могла, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит издание n-tv.Отмчеается, что Берлин поставил Киеву вооружения на сумму 28 миллиардов евро и две системы ПВО Patriot."Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.Ранее Шольц не раз подчеркивал, что Германия не предоставит Украине дальнобойные системы вооружения и крылатые ракеты Taurus.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

германия

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, военная помощь украине