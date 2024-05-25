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До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине - 25.05.2024, ПРАЙМ
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
Германия оказала Украине такую помощь, какую могла, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит издание n-tv. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:28+0300
2024-05-25T11:28+0300
2024-05-25T11:28+0300
вооружения
германия
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Германия оказала Украине такую помощь, какую могла, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит издание n-tv.Отмчеается, что Берлин поставил Киеву вооружения на сумму 28 миллиардов евро и две системы ПВО Patriot."Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.Ранее Шольц не раз подчеркивал, что Германия не предоставит Украине дальнобойные системы вооружения и крылатые ракеты Taurus.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина, военная помощь украине
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
До предела. Шольц сделал трудное признание об Украине
Шольц заявил, что Германия дошла до предела в помощи Украине
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ.
Германия оказала Украине такую помощь, какую могла, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит издание n-tv
.
Отмчеается, что Берлин поставил Киеву вооружения на сумму 28 миллиардов евро и две системы ПВО Patriot.
"Мы действительно довели это до предела возможного… Наша ответственность — помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", — заявил канцлер, указывая на неготовность передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.
Ранее Шольц не раз подчеркивал, что Германия не предоставит Украине дальнобойные системы вооружения и крылатые ракеты Taurus.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.