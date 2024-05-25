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Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе
Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе - 25.05.2024, ПРАЙМ
Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе
Переговоры через посредников между Израилем и палестинским движением ХАМАС по соглашению о заложниках могут возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщает... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T16:05+0300
2024-05-25T16:17+0300
политика
хамас
переговоры
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Переговоры через посредников между Израилем и палестинским движением ХАМАС по соглашению о заложниках могут возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на данные источника. Возобновить переговоры, как передает агентство, было решено после встречи главы разведки Израиля "Моссад" с директором ЦРУ США и премьер-министром Катара. Reuters передает сообщение своего источника: "В конце встречи было решено, что на будущей неделе переговоры начнутся на основе новых предложений под руководством посредников - Египта и Катара - и при активном участии США". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После атаки бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыли огонь по военным и гражданским и захватили свыше 200 заложников. В результате атаки погибли порядка 1,2 тысячи израильтян, сообщили израильские власти. В ответ армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, заблокировав поставки в анклав воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. Как сообщило Министерство здравоохранения Газы, к сегодняшнему дню в анклаве погибли свыше 35 тысяч человек, пострадали более 80 тысяч. Сектор Газа практически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая израильские сухопутные силы вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Этт город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Российское руководство считает, что конфликт может быть урегулирован только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, подразумевающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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хамас, переговоры
Политика, ХАМАС, переговоры
16:05 25.05.2024 (обновлено: 16:17 25.05.2024)
 
Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе

Reuters: переговоры Израиля и ХАМАС могут возобновить на следующей неделе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Переговоры через посредников между Израилем и палестинским движением ХАМАС по соглашению о заложниках могут возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на данные источника.
Возобновить переговоры, как передает агентство, было решено после встречи главы разведки Израиля "Моссад" с директором ЦРУ США и премьер-министром Катара.
Reuters передает сообщение своего источника: "В конце встречи было решено, что на будущей неделе переговоры начнутся на основе новых предложений под руководством посредников - Египта и Катара - и при активном участии США".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После атаки бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыли огонь по военным и гражданским и захватили свыше 200 заложников. В результате атаки погибли порядка 1,2 тысячи израильтян, сообщили израильские власти.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
МУС добивается ареста лидеров ХАМАС и Израиля
20 мая, 14:52
В ответ армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, заблокировав поставки в анклав воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. Как сообщило Министерство здравоохранения Газы, к сегодняшнему дню в анклаве погибли свыше 35 тысяч человек, пострадали более 80 тысяч.
Сектор Газа практически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая израильские сухопутные силы вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Этт город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Российское руководство считает, что конфликт может быть урегулирован только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, подразумевающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
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