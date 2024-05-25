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Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону

Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону - 25.05.2024, ПРАЙМ

Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону

Госдума и Совфед одобрили законопроект, ужесточающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение обеспечения граждан коммунальными услугами... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T02:02+0300

2024-05-25T02:02+0300

2024-05-25T02:02+0300

юрист

адвокат

жкх

ресурсоснабающие компании

коммунальная инфраструктура

коммунальные услуги

коммунальщики

потребители коммунальных услуг

кирилл данилов

эксклюзив

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Госдума и Совфед одобрили законопроект, ужесточающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение обеспечения граждан коммунальными услугами. Какие штрафы их ожидают и как еще повлиять на нарушителей, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, действующая редакция нормы статьи 7.23 КоАП за ответственность ресурсоснабжающих организаций предусматривает штраф на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юрлиц - от пяти до десяти тысяч. Размер штрафа по этому правонарушению не индексировался более 17 лет.Законопроект устанавливает дифференцированную систему санкций для ресурсоснабжающих организаций:Но при этом санкция за то же нарушение для субъектов, не являющихся ресурсоснабжающими организациями, остается прежней, уточняет Данилов, так как под нее подпадают некоммерческие объединения граждан, в том числе ТСЖ, ЖСК, СНТ.По мнению адвоката, ужесточение ответственности ресурсоснабжающих организаций сократит число нарушений. Но нужно помнить, что помимо привлечения поставщиков ресурсов к административной ответственности, можно требовать уменьшения платы за некачественную услугу. Виновный обязан еще и заплатить потребителю штраф в установленном правительством размере.Чтобы установить факт оказания некачественной коммунальной услуги, нужно сделать следующее:“И здесь, на стадии судебного разбирательства, постановление о привлечении ресурсоснабжающей организации или управляющей компании к административной ответственности может стать одним из доказательств, подтверждающих факт нарушения прав потребителя”, - заключил адвокат.

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юрист, адвокат, жкх, ресурсоснабающие компании, коммунальная инфраструктура, коммунальные услуги, коммунальщики, потребители коммунальных услуг, кирилл данилов, эксклюзив