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Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону
Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону - 25.05.2024, ПРАЙМ
Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону
Госдума и Совфед одобрили законопроект, ужесточающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение обеспечения граждан коммунальными услугами... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T02:02+0300
2024-05-25T02:02+0300
2024-05-25T02:02+0300
юрист
адвокат
жкх
ресурсоснабающие компании
коммунальная инфраструктура
коммунальные услуги
коммунальщики
потребители коммунальных услуг
кирилл данилов
эксклюзив
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Госдума и Совфед одобрили законопроект, ужесточающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение обеспечения граждан коммунальными услугами. Какие штрафы их ожидают и как еще повлиять на нарушителей, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, действующая редакция нормы статьи 7.23 КоАП за ответственность ресурсоснабжающих организаций предусматривает штраф на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юрлиц - от пяти до десяти тысяч. Размер штрафа по этому правонарушению не индексировался более 17 лет.Законопроект устанавливает дифференцированную систему санкций для ресурсоснабжающих организаций:Но при этом санкция за то же нарушение для субъектов, не являющихся ресурсоснабжающими организациями, остается прежней, уточняет Данилов, так как под нее подпадают некоммерческие объединения граждан, в том числе ТСЖ, ЖСК, СНТ.По мнению адвоката, ужесточение ответственности ресурсоснабжающих организаций сократит число нарушений. Но нужно помнить, что помимо привлечения поставщиков ресурсов к административной ответственности, можно требовать уменьшения платы за некачественную услугу. Виновный обязан еще и заплатить потребителю штраф в установленном правительством размере.Чтобы установить факт оказания некачественной коммунальной услуги, нужно сделать следующее:“И здесь, на стадии судебного разбирательства, постановление о привлечении ресурсоснабжающей организации или управляющей компании к административной ответственности может стать одним из доказательств, подтверждающих факт нарушения прав потребителя”, - заключил адвокат.
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юрист, адвокат, жкх, ресурсоснабающие компании, коммунальная инфраструктура, коммунальные услуги, коммунальщики, потребители коммунальных услуг, кирилл данилов, эксклюзив
юрист, адвокат, ЖКХ, ресурсоснабающие компании, коммунальная инфраструктура, коммунальные услуги, коммунальщики, потребители коммунальных услуг, Кирилл Данилов, Эксклюзив
Адвокат научил, как засудить коммунальщиков по новому закону
Адвокат Данилов: по новому закону коммунальщиков можно штрафовать на 50-200 тыс
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
Госдума и Совфед одобрили законопроект
, ужесточающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за нарушение обеспечения граждан коммунальными услугами. Какие штрафы их ожидают и как еще повлиять на нарушителей, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По его словам, действующая редакция нормы статьи 7.23 КоАП за ответственность ресурсоснабжающих организаций предусматривает штраф на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юрлиц - от пяти до десяти тысяч. Размер штрафа по этому правонарушению не индексировался более 17 лет.
Законопроект устанавливает дифференцированную систему санкций для ресурсоснабжающих организаций:
1.При первом нарушении штраф для должностных лиц составит от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
2.При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юрлиц - от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
Но при этом санкция за то же нарушение для субъектов, не являющихся ресурсоснабжающими организациями, остается прежней, уточняет Данилов, так как под нее подпадают некоммерческие объединения граждан, в том числе ТСЖ, ЖСК, СНТ.
По мнению адвоката, ужесточение ответственности ресурсоснабжающих организаций сократит число нарушений. Но нужно помнить, что помимо привлечения поставщиков ресурсов к административной ответственности, можно требовать уменьшения платы за некачественную услугу. Виновный обязан еще и заплатить потребителю штраф в установленном правительством размере.
Чтобы установить факт оказания некачественной коммунальной услуги, нужно сделать следующее:
1.1Сразу уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя (чаще всего это управляющая компания) письменно или устно;
2.Если диспетчер знает о причинах нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить вам об этом, а если нет, то согласовать с вами дату и время проведения проверки факта нарушения качества (не позднее 2 часов с момента получения сообщения);
3.Если поставщик услуги или исполнитель не устранят недостатки и не произведут перерасчет в досудебном порядке, вы вправе предъявить соответствующее требование в суд.
“И здесь, на стадии судебного разбирательства, постановление о привлечении ресурсоснабжающей организации или управляющей компании к административной ответственности может стать одним из доказательств, подтверждающих факт нарушения прав потребителя”, - заключил адвокат.
Придется платить больше. В "коммуналке" может появиться новая графа