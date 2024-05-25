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Столтенберг выступил против создания единой европейской армии - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
Столтенберг выступил против создания единой европейской армии - 25.05.2024, ПРАЙМ
Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
В создании объединенной европейской армии нет нужды, потому что она будет дублировать функции НАТО, заявил в интервью изданию Economist генеральный секретарь... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T06:53+0300
2024-05-25T06:54+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В создании объединенной европейской армии нет нужды, потому что она будет дублировать функции НАТО, заявил в интервью изданию Economist генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Я приветствую... увеличение расходов ЕС на оборону, но ЕС не может заменить НАТО. Европейские партнеры НАТО составляют 20% общих расходов альянса на оборону ", - заявил политик. В этой связи он подчеркнул, что 80% расходов блока на оборону приходится на страны за пределами Евросоюза.Кроме того, как отметил генсек, НАТО должна играть роль основной командной структуры. По его словам, Евросоюз должен работать над преодолением "фрагментации" европейской оборонной промышленности. Ранее весной текущего года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов европейского блока ради создания единой общеевропейской армии неосуществимой.В свою очередь пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова порекомендовала Евросоюзу задуматься о разработке вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы прежде чем думать о создании объединенной армии.
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россия, ес, нато
РОССИЯ, ЕС, НАТО
06:53 25.05.2024 (обновлено: 06:54 25.05.2024)
 
Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В создании объединенной европейской армии нет нужды, потому что она будет дублировать функции НАТО, заявил в интервью изданию Economist генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую... увеличение расходов ЕС на оборону, но ЕС не может заменить НАТО. Европейские партнеры НАТО составляют 20% общих расходов альянса на оборону ", - заявил политик. В этой связи он подчеркнул, что 80% расходов блока на оборону приходится на страны за пределами Евросоюза.
Кроме того, как отметил генсек, НАТО должна играть роль основной командной структуры. По его словам, Евросоюз должен работать над преодолением "фрагментации" европейской оборонной промышленности.
Ранее весной текущего года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов европейского блока ради создания единой общеевропейской армии неосуществимой.
В свою очередь пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова порекомендовала Евросоюзу задуматься о разработке вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы прежде чем думать о создании объединенной армии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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