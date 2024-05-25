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Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM

Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM - 25.05.2024, ПРАЙМ

Пентагон заказал у Boeing комплекты для авиабомб JDAM

Пентагон (Министерство обороны США) заказал у предприятия Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM на сумму более семи миллиардов долларов. Об... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T05:48+0300

2024-05-25T05:48+0300

2024-05-25T05:48+0300

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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Пентагон (Министерство обороны США) заказал у предприятия Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM на сумму более семи миллиардов долларов. Об этом рассказали в самом ведомстве.Отмечается, что с помощью одного комплекта можно перепланировать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, которую устанавливают цель с расстояния в десятки километров. Заказ предполагает поставки JDAM c лазерной системой наведения. Кроме того, контракт стоимостью 7 479 640 772 доллара не подразумевает ограничений во времени и количестве поставляемой продукции. Среди источников финансирования заказа Пентагон упомянул зарубежные продажи на сумму 228 миллионов долларов.

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россия, сша, пентагон, boeing