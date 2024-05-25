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Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США
Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США - 25.05.2024, ПРАЙМ
Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении ожидаемого транша американской помощи. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T10:06+0300
2024-05-25T10:30+0300
россия
украина
владимир зеленский
военная помощь украине
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении ожидаемого транша американской помощи. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Этот пакет крайне важен именно сейчас…" — написал он.Зеленский уточнил, что пакет финансовой помощи включил в себя "столь необходимые" ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие вооружения.Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон планирует поставить Украине очередной пакет финансовой поддержки на 275 миллионов долларов.
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россия, украина, владимир зеленский, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, военная помощь Украине
10:06 25.05.2024 (обновлено: 10:30 25.05.2024)
 
Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США

Зеленский: США передадут ВСУ все дальнобойные ракеты

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении ожидаемого транша американской помощи. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Этот пакет крайне важен именно сейчас…" — написал он.
Зеленский уточнил, что пакет финансовой помощи включил в себя "столь необходимые" ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие вооружения.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон планирует поставить Украине очередной пакет финансовой поддержки на 275 миллионов долларов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Источник в ЕС раскрыл, когда Киев получит один миллион боеприпасов
Вчера, 17:31
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийвоенная помощь Украине
 
 
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