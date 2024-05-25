https://1prime.ru/20240525/peskov-848506637.html

Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США

Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США - 25.05.2024, ПРАЙМ

Очень нужно. Зеленский оценил новый пакет помощи США

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении ожидаемого транша американской помощи. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T10:06+0300

2024-05-25T10:06+0300

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россия

украина

владимир зеленский

военная помощь украине

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о получении ожидаемого транша американской помощи. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Этот пакет крайне важен именно сейчас…" — написал он.Зеленский уточнил, что пакет финансовой помощи включил в себя "столь необходимые" ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие вооружения.Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон планирует поставить Украине очередной пакет финансовой поддержки на 275 миллионов долларов.

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украина

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россия, украина, владимир зеленский, военная помощь украине