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Правительство одобрило проект о технологическом суверенитете - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило проект о технологическом суверенитете
Правительство одобрило проект о технологическом суверенитете - 25.05.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект о технологическом суверенитете
Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о технологическом суверенитете страны и создании условий для внедрения инноваций, сообщается... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T12:54+0300
2024-05-25T12:54+0300
россия
правительство рф
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о технологическом суверенитете страны и создании условий для внедрения инноваций, сообщается на сайте кабмина. "О проекте федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект федерального закона разработан в целях обеспечения технологического суверенитета России и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Кроме того, правительство на заседании в четверг одобрило законопроект "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции", который регламентирует порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, правительство рф
РОССИЯ, Правительство РФ
12:54 25.05.2024
 
Правительство одобрило проект о технологическом суверенитете

Кабмин одобрил проект о техсуверенитете и условиях для внедрения инноваций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о технологическом суверенитете страны и создании условий для внедрения инноваций, сообщается на сайте кабмина.
"О проекте федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что проект федерального закона разработан в целях обеспечения технологического суверенитета России и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач.
Кроме того, правительство на заседании в четверг одобрило законопроект "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции", который регламентирует порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 33 и 512 Федерального закона "О защите конкуренции" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
 
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