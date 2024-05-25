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Путин потребовал выстроить эффективную экономику вооруженных сил

Путин потребовал выстроить эффективную экономику вооруженных сил - 25.05.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал выстроить эффективную экономику вооруженных сил

Президент России Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, открывая встречу с руководством... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T17:11+0300

2024-05-25T17:11+0300

2024-05-25T17:21+0300

экономика

владимир путин

вс россии

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, открывая встречу с руководством предприятий ОПК. В частности, глава государства заявил: "Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно". По словам Путина, все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды ВС России, а в целом вписываться в экономику. Обращаясь к участникам встречи, президент сказал, что хотел бы от них услышать о том, как происходит заключение контрактов с предприятиями, авансирование и процесс планирования гособоронзаказа, о проблемных вопросах, которые до сих пор не были решены. В то же время он отметил, что принял ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. "Просил бы сегодня доложить, как организована эта работа", - сказал президент. Вместе с тем Путин напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.При этом он предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК"."Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он.Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сегодня - 56.Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, вс россии