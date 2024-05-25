https://1prime.ru/20240525/rossiyskie-aktivy-848508887.html

Силуанов прокоментировал использование Западом доходов от активов РФ

Силуанов прокоментировал использование Западом доходов от активов РФ - 25.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов прокоментировал использование Западом доходов от активов РФ

Россия ответит зеркальным образом на решение Запада использовать доходы от замороженных активов РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии,... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T13:53+0300

2024-05-25T13:53+0300

2024-05-25T14:02+0300

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия ответит зеркальным образом на решение Запада использовать доходы от замороженных активов РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.Как при этом Силуанов отметил, всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы ЦБ, является табу, но сейчас идеология изменилась."Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы Центральных банков - это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде бы как мы не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют", - сказал Силуанов."У нас то же самое есть, и все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение - аналогично поступим, зеркально абсолютно, поэтому ответ у нас есть", - отметил он.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике сообщило, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне.

https://1prime.ru/20240524/putin-848486515.html

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россия, замороженные российские активы