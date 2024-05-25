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Курс в районе 90 рублей за доллар пока сохранится

Курс в районе 90 рублей за доллар пока сохранится - 25.05.2024, ПРАЙМ

Курс в районе 90 рублей за доллар пока сохранится

Курс российской валюты в начале последней декады мая продолжил серию укрепления против основных инвалют. При этом рубль обновил на неделе максимумы за четыре... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T08:35+0300

2024-05-25T08:35+0300

2024-05-25T08:35+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале последней декады мая продолжил серию укрепления против основных инвалют. При этом рубль обновил на неделе максимумы за четыре месяца. Так, доллар максимально падал до 89,26 рубля, юань – до 12,27 рубля, евро – до 96,85 рубля, все валюты обновили минимумы с января.Поддержка приходила от роста подоспевшей продажи экспортерами валюты из рекордной за пару лет мартовской выручки (экспорт в первый месяц весны составил около 16 миллиардов долларов). Кроме того, Банк России продолжил увеличенные продажи валюты в рамках операций с ФНБ.При этом из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран) импорт оставался подавленным с вытекающим отсюда пониженным спросом на инвалюту.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,42 рубля до 89,53 рубля, евро – на 1,44 рубля. до 97,3 рубля, юаня — на 28 копеек 12,29 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,35 тысячи против 7,64 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют. Приближение пика налоговых выплат мая толкало экспортеров наращивать продажу валюты. К этому же вела и необходимость выплаты дивидендов, экспортеры в рамках весенне-летнего сезона могут конвертировать инвалюты примерно на 1,5 триллиона рублей для этого.Вербальные интервенции также игра в пользу рубля. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что экономика России останется в состоянии перегрева до тех пор, пока предложение не догонит спрос.Это создает устойчивое инфляционное давление, а соответственно требует жесткой денежно-кредитной политики. В таких условиях Банк России на заседании совета директора 7 июня планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки с текущих 16% годовых, заявил Заботкин.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в активизации роста против доллара, юаня и евро. Именно в пятницу инвалюты вышли на минимумы с января.Продажи валюты могли усилиться по "техническим причинам" после пробития курсом вниз психологически значимого уровня 90 рублей за доллар. Игроки, ставившие на незыблемость этой поддержки, могли начать принудительные продажи валюты, чтобы понизить свои потери от ставок в расчете на рост курса доллара (stop loss).Между тем, диапазон 90 рублей и ниже для доллара вряд ли продержится долго. Прохождение пика налогового периода понизит предложение валюты со стороны экспортеров.При этом рынок нефти на завершающейся неделе все отчетливее напоминал о рисках ухода ниже уровня 80 долларов за баррель сорта Brent. И хотя цена нефти из-за двухмесячного лага отображается в курсе не сразу, психологический фон для рубля ухудшается уже сейчас.В то же время, сильно выше 90 рублей доллару также не с чего расти. Механизм обязательной продажи выручки экспортерами работает, импорт при этом может пока оставаться подавленным. В итоге сальдо торгового баланса – ощутимо профицитное, что является фундаментальным фактором устойчивости рубля.Таким образом, курс доллара в районе 90 рублей за доллар может сохраниться, поскольку он в последнее время похоже, устраивает всех.

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2024

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков