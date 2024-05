https://1prime.ru/20240525/sholts-848509470.html

Опрос показал стремительное падение популярности партии Шольца

2024-05-25T14:40+0300

2024-05-25T14:40+0300

2024-05-25T15:00+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца снизилась в течение месяца на два процентных пункта - до 14%, показали результаты опроса, которые для издания Bild am Sonntag провел институт изучения общественного мнения INSA. Через две недели, как отмечается в публикации Bild am Sonntag, пройдут крупнейшие выборы на континенте: 350 миллионов европейцев из 27 стран будут выбирать новый парламент Евросоюза. В ФРГ выборы в Европарламент станут важной проверкой общественного мнения для немецкой политики. Однако на сегодняшний день популярность партии канцлера падает. В частности, в публикации сообщается: "В опросе европейских тенденций, проведенном на этой неделе институтом изучения общественного мнения INSA для Bild am Sonntag, СДПГ опустилась до 14%. Это на два процентных пункта меньше, чем месяц назад". На текущий момент наиболее популярным в Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его результат в течение месяца повысился на один процентный пункт - до 30%, говорится в публикации Bild am Sonntag.При этом опрос продемонстрировал, что популярность правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) за месяц не изменилась и сохраняется на прежнем уровне: АдГ может рассчитывать на стабильную поддержку в 17%. Вместе с тем издание отмечает, что "Зеленых", согласно опросу INSA, сейчас поддерживают только 13% против 20,5%, набранных ими на выборах в Евросоюз в 2019 году. При этом стабильную поддержку показывает Свободная демократическая партия (СвДП) - как и ранее, ее поддержали 4% голосов. Соответственно, СвДП лишь на один пункт опережает "Свободных избирателей", которых поддерживают 3%. А популярность "Левых" снизилась с последнего опроса на один пункт - до 3%. Новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) может рассчитывать на 7%. Другие партии Германии в сумме могут рассчитывать на 9% голосов, что на два процентных пункта превышает прежний результат. Опрос, в котором приняли участие 1002 респондента, прошел 23-24 мая. Максимальная погрешность, как указывает Bild am Sonntag, может составлять +/- 3,1 процентных пункта.

