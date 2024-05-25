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Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский

Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский - 25.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский

На текущий момент Москва и Киев далеки от урегулирования конфликта мирным путем, и причины этого вполне понятны, поделился своим мнением с РИА Новости... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T05:41+0300

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ООН, 25 мая - ПРАЙМ. На текущий момент Москва и Киев далеки от урегулирования конфликта мирным путем, и причины этого вполне понятны, поделился своим мнением с РИА Новости зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года", - заявил димломат. Ранее в марте украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он подчеркнул, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В Кремле не раз заявляли на готовность российской стороны к мирному разрешению конфликта, однако Зеленский ввел запрет на переговоры с российской стороной на законодательном уровне.

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