https://1prime.ru/20240525/ukraina-848505064.html

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского - 25.05.2024, ПРАЙМ

Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Чтобы оправдать провалы ВСУ перед украинским лидером Владимиром Зеленским, военнослужащие обращаются за помощью к конспирологам. Об этом рассказал экс-министр... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T12:51+0300

2024-05-25T12:51+0300

2024-05-25T12:51+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чтобы оправдать провалы ВСУ перед украинским лидером Владимиром Зеленским, военнослужащие обращаются за помощью к конспирологам. Об этом рассказал экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт"."Когда ему говорят, что планы наши вскрыли <…> – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, <...> говорят: "Вы представляете, кто-то сдал планы (России — ред.)"… А <…> он (Зеленский — ред.) же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?" — сообщил он.Кроме того, как добавил бывший министр, украинские высокопоставленные военные вынуждены регулярно обманывать Зеленского из-за страха за свои должности. По его словам, ложь в целом пронизывает всю систему власти на Украине вплоть до ближайшего окружения главы киевского режима.Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь сообщил, что во время поездки на приграничную территорию Зеленского возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. По его словам, все остальные участки оборонной линии на границе были сделаны на скорую руку, а некоторые из них недостроены или не построены вовсе.

https://1prime.ru/20240524/spetsoperatsiya-na-ukraine-848462431.html

украина

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украина, владимир зеленский