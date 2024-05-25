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Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов
Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов - 25.05.2024, ПРАЙМ
Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов
В теплое время года следует остерегаться пчел, клещей, муравьев и змей. Как снизить риски при укусах, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T03:03+0300
2024-05-25T03:03+0300
врач
клещи
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В теплое время года следует остерегаться пчел, клещей, муравьев и змей. Как снизить риски при укусах, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.При укусе пчелы следует приложить лед или что-то холодное, промыть место укуса водой, выпить антигистаминное. Покраснение, отек, зуд – это нормально. “Однако если укусов много, начался озноб, головокружение, то нужно вызывать скорую. Особенно опасны укусы на лице", – подчеркнула врач.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКлещи могут переносить энцефалит. А это опасное заболевание, которое поражает нервную систему, но по симптомам похоже на грипп или ОРВИ. От клещевого энцефалита есть прививка, поэтому перед поездкой в места, где много клещей, лучше ее сделать. Также нужно носить закрытую одежду, использовать репелленты.Вернувшись с прогулки по лесу, важно внимательно осмотреть одежду и себя. Клещи чаще отыскивают места, где тонкая кожа: подмышки, начало роста волос, пах. "Если клещ укусил, то его надо аккуратно снять щипцами и обработать место спиртом. Можно также обратиться в травмпункт. В идеале – сдать клеща на анализ", – пояснила Александрова.При укусе змеи возникает резкая боль, место укуса отекает, краснеет, появляется онемение. Кроме того, могут быть симптомы интоксикации: проблемы с координацией, головокружение, тошнота. Важно сразу вызвать скорую. Накладывать жгут выше места укуса, как при кровотечении, не нужно! Это может навредить тканям. Пока ждете скорую, пострадавший должен лежать, лучше дать антигистаминный препаратМуравьи, которые распространены в России, не опасны, но это не значит, что нужно их тревожить. При укусе муравьев может возникать зуд, покраснение, волдыри, но они не опасны. “Промойте это место и обработайте перекисью водорода или спиртом. Другой вопрос – если вы их расчесали и занесли инфекцию. В этом случае обратитесь к врачу", – заключила Александрова.
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врач, клещи, эксклюзив
врач, клещи, Эксклюзив
03:03 25.05.2024
 
Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов

Терапевт Александрова: укус клеща надо обработать спиртом, укус пчелы - льдом

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПчеловод собирает мед на пасеке
Пчеловод собирает мед на пасеке - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В теплое время года следует остерегаться пчел, клещей, муравьев и змей. Как снизить риски при укусах, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.
При укусе пчелы следует приложить лед или что-то холодное, промыть место укуса водой, выпить антигистаминное. Покраснение, отек, зуд – это нормально. “Однако если укусов много, начался озноб, головокружение, то нужно вызывать скорую. Особенно опасны укусы на лице", – подчеркнула врач.
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Клещи могут переносить энцефалит. А это опасное заболевание, которое поражает нервную систему, но по симптомам похоже на грипп или ОРВИ. От клещевого энцефалита есть прививка, поэтому перед поездкой в места, где много клещей, лучше ее сделать. Также нужно носить закрытую одежду, использовать репелленты.
Вернувшись с прогулки по лесу, важно внимательно осмотреть одежду и себя. Клещи чаще отыскивают места, где тонкая кожа: подмышки, начало роста волос, пах. "Если клещ укусил, то его надо аккуратно снять щипцами и обработать место спиртом. Можно также обратиться в травмпункт. В идеале – сдать клеща на анализ", – пояснила Александрова.
При укусе змеи возникает резкая боль, место укуса отекает, краснеет, появляется онемение. Кроме того, могут быть симптомы интоксикации: проблемы с координацией, головокружение, тошнота.

Важно сразу вызвать скорую. Накладывать жгут выше места укуса, как при кровотечении, не нужно! Это может навредить тканям. Пока ждете скорую, пострадавший должен лежать, лучше дать антигистаминный препарат

Муравьи, которые распространены в России, не опасны, но это не значит, что нужно их тревожить. При укусе муравьев может возникать зуд, покраснение, волдыри, но они не опасны. “Промойте это место и обработайте перекисью водорода или спиртом. Другой вопрос – если вы их расчесали и занесли инфекцию. В этом случае обратитесь к врачу", – заключила Александрова.
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