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Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов

Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов - 25.05.2024, ПРАЙМ

Клещ - еще не самое опасное. Врач объяснила, как спастись от сильных укусов

В теплое время года следует остерегаться пчел, клещей, муравьев и змей. Как снизить риски при укусах, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T03:03+0300

2024-05-25T03:03+0300

2024-05-25T03:03+0300

врач

клещи

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В теплое время года следует остерегаться пчел, клещей, муравьев и змей. Как снизить риски при укусах, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.При укусе пчелы следует приложить лед или что-то холодное, промыть место укуса водой, выпить антигистаминное. Покраснение, отек, зуд – это нормально. “Однако если укусов много, начался озноб, головокружение, то нужно вызывать скорую. Особенно опасны укусы на лице", – подчеркнула врач.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКлещи могут переносить энцефалит. А это опасное заболевание, которое поражает нервную систему, но по симптомам похоже на грипп или ОРВИ. От клещевого энцефалита есть прививка, поэтому перед поездкой в места, где много клещей, лучше ее сделать. Также нужно носить закрытую одежду, использовать репелленты.Вернувшись с прогулки по лесу, важно внимательно осмотреть одежду и себя. Клещи чаще отыскивают места, где тонкая кожа: подмышки, начало роста волос, пах. "Если клещ укусил, то его надо аккуратно снять щипцами и обработать место спиртом. Можно также обратиться в травмпункт. В идеале – сдать клеща на анализ", – пояснила Александрова.При укусе змеи возникает резкая боль, место укуса отекает, краснеет, появляется онемение. Кроме того, могут быть симптомы интоксикации: проблемы с координацией, головокружение, тошнота. Важно сразу вызвать скорую. Накладывать жгут выше места укуса, как при кровотечении, не нужно! Это может навредить тканям. Пока ждете скорую, пострадавший должен лежать, лучше дать антигистаминный препаратМуравьи, которые распространены в России, не опасны, но это не значит, что нужно их тревожить. При укусе муравьев может возникать зуд, покраснение, волдыри, но они не опасны. “Промойте это место и обработайте перекисью водорода или спиртом. Другой вопрос – если вы их расчесали и занесли инфекцию. В этом случае обратитесь к врачу", – заключила Александрова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

врач, клещи, эксклюзив