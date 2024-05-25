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Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского
Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского - 25.05.2024, ПРАЙМ
Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского
Отказ главы Белого дома Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Женеве, а также мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию уркаинского... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T10:53+0300
2024-05-25T10:53+0300
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Отказ главы Белого дома Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Женеве, а также мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию уркаинского конфликта стали двойным ударом для лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство Bloomberg."Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит", — сообщает издание.Отмечается, что 24 мая Бразилия и Китай предложили организовать подобную швейцарской мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно поступила информация, что американский президент не сможет посетить саммит в Женеве.Издание подчеркивает, эта ситуация бросает тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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россия, украина, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
10:53 25.05.2024
 
Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского

Bloomberg: США и КНР идеей о мирном саммите нанесли двойной удар по Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Отказ главы Белого дома Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Женеве, а также мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию уркаинского конфликта стали двойным ударом для лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство Bloomberg.
"Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит", — сообщает издание.
Отмечается, что 24 мая Бразилия и Китай предложили организовать подобную швейцарской мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно поступила информация, что американский президент не сможет посетить саммит в Женеве.
Издание подчеркивает, эта ситуация бросает тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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20 мая, 18:57
 
РОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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