https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848507188.html

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского - 25.05.2024, ПРАЙМ

Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского

Отказ главы Белого дома Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Женеве, а также мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию уркаинского... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T10:53+0300

2024-05-25T10:53+0300

2024-05-25T10:53+0300

россия

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Отказ главы Белого дома Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Женеве, а также мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию уркаинского конфликта стали двойным ударом для лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство Bloomberg."Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит", — сообщает издание.Отмечается, что 24 мая Бразилия и Китай предложили организовать подобную швейцарской мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. Одновременно поступила информация, что американский президент не сможет посетить саммит в Женеве.Издание подчеркивает, эта ситуация бросает тень на двухлетние попытки Зеленского сплотить Запад против России.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://1prime.ru/20240520/posidelki-848343748.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сво