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Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное - 26.05.2024, ПРАЙМ
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное
Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T03:03+0300
2024-05-26T03:03+0300
2024-05-26T03:03+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную ситуацию, указывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Соответственно, действия водителя должны иметь алгоритм, предусмотренный правилами дорожного движения после ДТП. Водитель должен остановить авто, включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не перемещая предметы, надо зафиксировать их расположение любыми способами, в том числе средствами фотосъемки и видеозаписи, а затем убрать машину с дороги, и, конечно, сообщить о случившемся в полицию.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак отмечает Миронов, ответственность водителя за такое ДТП не предусмотрена - штрафа не будет, даже если наезд произошел в зоне действия знака “Дикие животные”. "Вместе с тем, есть ряд законодательных норм, которые обуславливают возможное наступление ответственности в подобных ситуациях", - предупреждает адвокат.Логика закона здесь такова: автомобиль - средство повышенной опасности, а в соответствии с Гражданским Кодексом гражданин, а в нашем случае водитель, чья деятельность связана с источником повышенной опасности, обязан возместить вред, причиненный автомобилем.По закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, таковые находятся под охраной государства. Есть специальная методика исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей, если речь идет о кротах и сусликах, до 180 тысяч рублей - за сбитого гибрида зубра с бизоном. Лося оценили в 80 тысяч, кабана в 30 тысяч, зайца в тысячу, а лисицу в 200 рублей.Эти суммы - не штраф, а компенсация вреда охотничьим ресурсам, уточняет Миронов. Попытаться взыскать ее могут сотрудники лесохозяйства, где произошло ДТП.В случае с наездом на животное водитель может доказать, что трагические последствия и само ДТП произошло исключительно из-за поведения животного и изменить ход событий он не мог. То есть "не располагал технической возможностью" избежать ДТП. Только тогда есть шанс оспорить требование о выплате компенсации.Миронов также отмечает, что страховые компании столкновение с животными, как правило, признают страховым случаем. При наличии документов ГИБДД компенсацию оплатит страховщик, но он не возместит затраты на ремонт автомобиля по страховке ОСАГО. Если автомобиль застрахован по КАСКО, то страховая компания возместит и ремонт автомобиля, но при подписании договора нужно убедиться что соответствующее положение в этот договор включено, заключил адвокат.
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осаго, каско, автокаско, дтп, пдд, юрист, адвокат, анатолий миронов, эксклюзив
ОСАГО, каско, Автокаско, ДТП, ПДД, юрист, адвокат, Анатолий Миронов, Эксклюзив
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную ситуацию, указывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Соответственно, действия водителя должны иметь алгоритм, предусмотренный правилами дорожного движения после ДТП. Водитель должен остановить авто, включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не перемещая предметы, надо зафиксировать их расположение любыми способами, в том числе средствами фотосъемки и видеозаписи, а затем убрать машину с дороги, и, конечно, сообщить о случившемся в полицию.
Как отмечает Миронов, ответственность водителя за такое ДТП не предусмотрена - штрафа не будет, даже если наезд произошел в зоне действия знака “Дикие животные”. "Вместе с тем, есть ряд законодательных норм, которые обуславливают возможное наступление ответственности в подобных ситуациях", - предупреждает адвокат.
Логика закона здесь такова: автомобиль - средство повышенной опасности, а в соответствии с Гражданским Кодексом гражданин, а в нашем случае водитель, чья деятельность связана с источником повышенной опасности, обязан возместить вред, причиненный автомобилем.
По закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, таковые находятся под охраной государства. Есть специальная методика исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей, если речь идет о кротах и сусликах, до 180 тысяч рублей - за сбитого гибрида зубра с бизоном. Лося оценили в 80 тысяч, кабана в 30 тысяч, зайца в тысячу, а лисицу в 200 рублей.
Эти суммы - не штраф, а компенсация вреда охотничьим ресурсам, уточняет Миронов. Попытаться взыскать ее могут сотрудники лесохозяйства, где произошло ДТП.
В случае с наездом на животное водитель может доказать, что трагические последствия и само ДТП произошло исключительно из-за поведения животного и изменить ход событий он не мог. То есть "не располагал технической возможностью" избежать ДТП. Только тогда есть шанс оспорить требование о выплате компенсации.
Миронов также отмечает, что страховые компании столкновение с животными, как правило, признают страховым случаем. При наличии документов ГИБДД компенсацию оплатит страховщик, но он не возместит затраты на ремонт автомобиля по страховке ОСАГО. Если автомобиль застрахован по КАСКО, то страховая компания возместит и ремонт автомобиля, но при подписании договора нужно убедиться что соответствующее положение в этот договор включено, заключил адвокат.
Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России