Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240526/dtp-848482846.html
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное - 26.05.2024, ПРАЙМ
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное
Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T03:03+0300
2024-05-26T03:03+0300
осаго
каско
автокаско
дтп
пдд
юрист
адвокат
анатолий миронов
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/92/830699271_0:195:3050:1911_1920x0_80_0_0_9aaf73dfe0d6ff8a7bc726b4761c7d04.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную ситуацию, указывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Соответственно, действия водителя должны иметь алгоритм, предусмотренный правилами дорожного движения после ДТП. Водитель должен остановить авто, включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не перемещая предметы, надо зафиксировать их расположение любыми способами, в том числе средствами фотосъемки и видеозаписи, а затем убрать машину с дороги, и, конечно, сообщить о случившемся в полицию.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак отмечает Миронов, ответственность водителя за такое ДТП не предусмотрена - штрафа не будет, даже если наезд произошел в зоне действия знака “Дикие животные”. "Вместе с тем, есть ряд законодательных норм, которые обуславливают возможное наступление ответственности в подобных ситуациях", - предупреждает адвокат.Логика закона здесь такова: автомобиль - средство повышенной опасности, а в соответствии с Гражданским Кодексом гражданин, а в нашем случае водитель, чья деятельность связана с источником повышенной опасности, обязан возместить вред, причиненный автомобилем.По закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, таковые находятся под охраной государства. Есть специальная методика исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей, если речь идет о кротах и сусликах, до 180 тысяч рублей - за сбитого гибрида зубра с бизоном. Лося оценили в 80 тысяч, кабана в 30 тысяч, зайца в тысячу, а лисицу в 200 рублей.Эти суммы - не штраф, а компенсация вреда охотничьим ресурсам, уточняет Миронов. Попытаться взыскать ее могут сотрудники лесохозяйства, где произошло ДТП.В случае с наездом на животное водитель может доказать, что трагические последствия и само ДТП произошло исключительно из-за поведения животного и изменить ход событий он не мог. То есть "не располагал технической возможностью" избежать ДТП. Только тогда есть шанс оспорить требование о выплате компенсации.Миронов также отмечает, что страховые компании столкновение с животными, как правило, признают страховым случаем. При наличии документов ГИБДД компенсацию оплатит страховщик, но он не возместит затраты на ремонт автомобиля по страховке ОСАГО. Если автомобиль застрахован по КАСКО, то страховая компания возместит и ремонт автомобиля, но при подписании договора нужно убедиться что соответствующее положение в этот договор включено, заключил адвокат.
https://1prime.ru/20240522/kasko-848408687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/92/830699271_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_d7aa0abe4c00e01820b8ee59bb5c5dc3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
осаго, каско, автокаско, дтп, пдд, юрист, адвокат, анатолий миронов, эксклюзив
ОСАГО, каско, Автокаско, ДТП, ПДД, юрист, адвокат, Анатолий Миронов, Эксклюзив
03:03 26.05.2024
 
Лосиный тест. Как водителя накажут за сбитое животное

Адвокат Миронов: за сбитого лося придется заплатить 80 тыс, за кабана - 30 тыс

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили на федеральной трассе Р257.
Автомобили на федеральной трассе Р257. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Порой водитель не может быстро отреагировать на внезапно появившееся на пути животное или птицу, и происходит ДТП. Именно так законодатель определяет описанную ситуацию, указывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Соответственно, действия водителя должны иметь алгоритм, предусмотренный правилами дорожного движения после ДТП. Водитель должен остановить авто, включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не перемещая предметы, надо зафиксировать их расположение любыми способами, в том числе средствами фотосъемки и видеозаписи, а затем убрать машину с дороги, и, конечно, сообщить о случившемся в полицию.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Как отмечает Миронов, ответственность водителя за такое ДТП не предусмотрена - штрафа не будет, даже если наезд произошел в зоне действия знака “Дикие животные”. "Вместе с тем, есть ряд законодательных норм, которые обуславливают возможное наступление ответственности в подобных ситуациях", - предупреждает адвокат.
Логика закона здесь такова: автомобиль - средство повышенной опасности, а в соответствии с Гражданским Кодексом гражданин, а в нашем случае водитель, чья деятельность связана с источником повышенной опасности, обязан возместить вред, причиненный автомобилем.
По закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, таковые находятся под охраной государства. Есть специальная методика исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за одну погибшую особь придется заплатить от 100 рублей, если речь идет о кротах и сусликах, до 180 тысяч рублей - за сбитого гибрида зубра с бизоном. Лося оценили в 80 тысяч, кабана в 30 тысяч, зайца в тысячу, а лисицу в 200 рублей.
Эти суммы - не штраф, а компенсация вреда охотничьим ресурсам, уточняет Миронов. Попытаться взыскать ее могут сотрудники лесохозяйства, где произошло ДТП.
В случае с наездом на животное водитель может доказать, что трагические последствия и само ДТП произошло исключительно из-за поведения животного и изменить ход событий он не мог. То есть "не располагал технической возможностью" избежать ДТП. Только тогда есть шанс оспорить требование о выплате компенсации.
Миронов также отмечает, что страховые компании столкновение с животными, как правило, признают страховым случаем. При наличии документов ГИБДД компенсацию оплатит страховщик, но он не возместит затраты на ремонт автомобиля по страховке ОСАГО. Если автомобиль застрахован по КАСКО, то страховая компания возместит и ремонт автомобиля, но при подписании договора нужно убедиться что соответствующее положение в этот договор включено, заключил адвокат.
Страховой полис ОСАГО нового образца - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России
22 мая, 14:26
 
ОСАГОкаскоАвтокаскоДТППДДюристадвокатАнатолий МироновЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала