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Эксперт ожидает снижения биржевых цен на газ в Европе после скачка

Эксперт ожидает снижения биржевых цен на газ в Европе после скачка - 26.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает снижения биржевых цен на газ в Европе после скачка

Биржевые цены на газ в Европе после прохождения впервые с конца прошлого года порога в 400 долларов могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров,... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T06:08+0300

2024-05-26T06:08+0300

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после прохождения впервые с конца прошлого года порога в 400 долларов могут снизиться до 360-370 долларов за тысячу кубометров, однако после этого вновь возможен рост, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. В четверг биржевые цены на газ в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров. "Техническая картина указывает на высокую вероятность коррекции в активе. Вероятная ее цель – 360-370 долларов за тысячу кубометров. После этого возможно продолжение движения наверх. Прошлым летом случались и более серьезные всплески роста – ценник поднимался выше 500 долларов за тысячу кубометров", – полагает собеседница агентства. Рост цен, продолжила Рокотянская, вызван сочетанием факторов. Во-первых, хотя сейчас подземные газохранилища в Европе заполнены примерно на 47% выше среднего уровня последних пяти лет, пополнять их все равно нужно, а значит, вырастет и спрос. Во-вторых, австрийская OMV заявила о риске по решению суда невыплаты "Газпром экспорту" за его газ, что чревато возможным прекращением поставок в страну. "В краткосрочной перспективе это может послужить стрессом для всего европейского рынка", – отметила она. В-третьих, на текущей неделе наблюдались перебои в добыче газа в Норвегии, которая сейчас выступает одним из ключевых поставщиков на европейском рынке. В-четвертых, часть газа по-прежнему поступает в Европу через Украину. "Имеются опасения, что эти поставки прекратятся. Соглашение о транзите между Россией и Украиной истекает в этом году: Киев продлевать сделку не хочет", – добавила Рокотянская.

https://1prime.ru/20240525/gaz-848509673.html

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мировые цены на газ, европа, газ