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В МИД признали пересечение "шельфовых" интересов России и США

В МИД признали пересечение "шельфовых" интересов России и США - 26.05.2024, ПРАЙМ

В МИД признали пересечение "шельфовых" интересов России и США

В числе районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для Москвы важными являются район Чукотского и Берингова морей. Об этом сообщил РИА Новости... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T08:59+0300

2024-05-26T08:59+0300

2024-05-26T09:06+0300

политика

континентальный шельф

россия

сша

международные отношения

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В числе районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для Москвы важными являются район Чукотского и Берингова морей. Об этом сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. Вашингтон в декабре прошлого года опубликовал официальные карты расширенного континентального шельфа, начинающегося за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Согласно пояснению Госдепа США, определенные границы расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. В марте 2024 года МИД РФ заявил, что Москва направила Вашингтону демарш в связи с изменением им внешних границ своего континентального шельфа, так как его действия не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Также позицию Москвы разделил Пекин. "Если говорить о всех тех районах, на "расширенный шельф" в которых претендуют США, то самый важный для нас с точки зрения национальных интересов, естественно, район Северного Ледовитого океана, то есть Чукотское и Берингово моря", — Заявил Мусихин. По его словам, и в Чукотском, и в Беринговом морях США заявили свои права на районы за пределами 200 морских миль от прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, но со своей стороны от линии разграничения, установленной Соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года". Дипломат напомнил, что "в статье 2 данного документа, который ратифицирован Вашингтоном и временно применяется Российской Федерацией, установлено, что линия разграничения "идет на север… через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, насколько допускается по международному праву". Мусихин подчеркнул, что "право государства на обладание континентальным шельфом является нормой международного обычного права". "Таким образом, слова "насколько допускается по международному праву" можно толковать как включающие в себя и гипотетическое разграничение континентального шельфа двух государств", — добавил он и отметил, что "с 200-мильным шельфом в данном случае вопросов нет, а вот с "расширенным" возникает юридическая неопределенность". По словам дипломата, "мы опять натыкаемся на несоблюдение Соединенными Штатами процедуры подтверждения принадлежности района морского дна к геологическому континентальному шельфу". При этом Мусихин сказал, что заметил, что "эта же проблема возникает и в других районах Мирового океана, где у США уже имеются двусторонние соглашения о разграничении морских пространств с соседними странами". "Своими односторонними действиями Вашингтон, по сути, отбирает у других государств, у всего мирового сообщества значительные участки района международного морского дна (Район), объявленного в соответствии с Конвенцией 1982 г. общим наследием человечества и обладающего особым международно-правовым режимом", — сообщил Мусихин. По его мнению, "этот режим предполагает, что за деятельность по добыче природных ресурсов Района государства, ее осуществляющие, выплачивают определенные взносы в специальный орган – Международный орган по морскому дну, который распределяет эти средства".КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ В РАЙОНЕ ХРЕБТА ГАККЕЛЯМусихин сообщил, что российская сторона ожидает рассмотрение комиссией по континентальному шельфу поданного частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля."Российская Федерация последовательно выполняет свои обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, в полном объеме соблюдает установленные ею процедуры для обоснования расширения границ своего шельфа в Арктике", — заявил он и напомнил, что первоначальная заявка была подана Россией в комиссию по границам континентального шельфа в 2001 году, наша страна была первопроходцем в этой области".По его словам, комиссия вынесла свои рекомендации по этой заявке в 2002 году. "На их основе было осуществлено разграничение континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Баренцевом море с Норвегией в 2010 года, а также с учетом новых научных данных подготовлены две частичные пересмотренные заявки в отношении континентального шельфа в Охотском море и в Северном Ледовитом океане 2013 и 2015 годах соответственно", — указал дипломат.Он также напомнил, что "комиссия вынесла положительные рекомендации по российской заявке на шельф Охотского моря в 2014 году". На их основе дно центральной части Охотского моря было отнесено к континентальному шельфу РФ.Мусихин пояснил, что "на практике это означает, что ни одно другое государство не может осуществлять добычу минеральных ресурсов в недрах центральной части Охотского моря без согласия Российской Федерации". По его словам, "аналогичный режим применим и к так называемым "сидячим видам" живых ресурсов дна, в том числе к различным видам крабов".Он заметил, что "первое заседание Комиссии по российской заявке на шельф в Северном Ледовитом океане состоялось еще в феврале 2016 года", "с учетом комплексного характера нашего представления и обширных участков дна, на которые оно распространялось, Комиссии понадобилось больше семи лет для ее рассмотрения"."В 2023 году, несмотря на обострившуюся геополитическую обстановку, российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым удалось добиться принятия комиссией положительных рекомендаций по российскому частичному пересмотренному представлению на шельф в Северном Ледовитом океане 2015 года и двум дополнениям к нему", - добавил он."Конечно, это еще не окончательный результат. Впереди рассмотрение Комиссией поданного 30 октября 2023 г. частичного пересмотренного представления в отношении континентального шельфа в районе хребта Гаккеля, а также, когда для этого будут условия, — окончательное разграничение расширенного континентального шельфа с соседями по Арктике", — заключил он.Хребет Гаккеля — подводный хребет в Северно-Ледовитом океане между котловинами Нансена и Амундсена. Хребет состоит из почти параллельных хребтов, многочисленных конусообразных гор, сложенных вулканическими породами. По оси хребта расположены глубокие ущелья шириной 20-30 км. Протяженность хребта составляет более 1000 км. Хребет получил название по имени его первооткрывателя, советского ученого Якова Гаккеля.

https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html

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континентальный шельф, россия, сша, международные отношения