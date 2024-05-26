https://1prime.ru/20240526/ledokoly-848490774.html
Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира
Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира - 26.05.2024, ПРАЙМ
Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира
К 2030 году планируется построить мощнейший атомный ледокол "Россия", который должен сделать российский Севморпуть по-настоящему круглогодичным и коммерчески... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T04:04+0300
2024-05-26T04:04+0300
2024-05-26T04:04+0300
арктика
арктическая зона россии
арктический флот
атомный ледокол
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848489765_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8f2f6e90d2b641055eaa7a3d12dcfee2.jpg
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. К 2030 году планируется построить мощнейший атомный ледокол "Россия", который должен сделать российский Севморпуть по-настоящему круглогодичным и коммерчески выгодным. Это даст нашей стране еще один козырь в битве за влияние в Арктике, которая только начинается.Мощнейшая "Россия" - на Дальнем Востоке О планах расширения ледокольного флота России рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Основной изготовитель - "Балтийский завод" уже спустил на воду атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" мощностью 60 мегаватт. Они работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируют сдать в конце 2024-го. Еще три ледокола появятся в ближайшие шесть лет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСамый мощный ледокол нового проекта "Лидер" получил название "Россия". Он строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" и вдвое мощнее упомянутых – 120 мегаватт. И, что не менее важно, шире всех прочих существующих ледоколов. А это означает, что он сможет проходить полярные льды на огромной скорости и прокладывать широкую полынью, по которой следом поплывут танкеры, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Дело в том, что все танкеры-газовозы должны быть высокого класса, чтобы иметь право на проход по северным морям. Самый высокий – седьмой ледовый класс – у газовозов "Ямал СПГ". Но они все шире, чем существующие ледоколы. Это затрудняет проход и по факту делает его некруглогодичным", - рассказал специалист.Во льдах таится силаИстория единственного в мире ледокольного атомного флота, которым обладает Россия, неразрывна связана с освоением Северного морского пути – уникальной транспортной артерии, являющейся кратчайшим морским путем между Европой и Азией. Так сложилось в силу географического положения и специфики этого маршрута. Россия издревле осваивала северные территории и омывающий их Северный Ледовитый океан, большую часть года покрытый льдом в несколько метров толщиной.Обычные корабли в этом случае не подходят, поэтому для обеспечения бесперебойной навигации, доставки грузов и транспортировки полезных ископаемых еще во времена СССР начали строить атомные ледоколы. Они могут годами обходиться без дозаправки и выгоднее, чем дизельные. Достаточно лишь раз в полгода пополнять запасы для команды.Россия – мощная ядерная держава, которая умеет работать и с мирным атомом. Строительство АЭС по всему миру и новейших атомных ледоколов – яркое тому подтверждение. Сегодня у нашей страны есть 41 ледокол: 34 дизельных и 7 атомных. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании, Швеции и Китая вместе взятых.Почему так произошло? Дело в том, что другие страны, граничащие с северными морями, предпочитали развивать более пригодные для жизни широты, поэтому не нуждались в кораблях подобного типа. Ни США, ни Канада, ни Норвегия никогда не уделяли особого внимания экспансии в Северном Ледовитом океане. У них ледоколы тоже есть, но на дизельном топливе. Их используют для локальных задач.Подобными судами обзаводятся и не приполярные государства, но в совокупности их совсем немного. "Несколько неатомных научно-исследовательских ледоколов у китайцев, полтора ледокола у американцев и несколько ледоколов в Скандинавии", - подсчитал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.Цель оправдывает средстваЦели и стратегия России в Арктике изначально были иные. Невзирая на природные и климатические сложности, власти страны всегда понимали – за этим регионом будущее. Но сперва было нужно наладить транспортное сообщение. Без него невозможна хозяйственная деятельность, промышленное, гражданское и военное строительство. Нужно было обеспечить северный завоз и вывоз добытого сырья."Есть и логистические причины. Севморпуть - транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, который в современных геополитических условиях может поспорить с другими по безопасности, рассказывает доцент ИОН Президентской Академии РАНХиГС Александр Воротников.Кроме того, Арктика важна с точки зрения национальной безопасности. Интерес наших соседей к ней в нынешней геополитической ситуации растет. Это заставит их развивать свой ледокольный флот. Но на нашей стороне временнОе и технологическое преимущество, которым необходимо воспользоваться, считает он.Безусловно, строительство ледоколов – сложный и дорогостоящий процесс. По словам Доронина, в 70-х годах прошлого века в СССР потратили эквивалент 200 миллиардов долларов по ценам тех лет на создание атомного ледокольного флота. Это огромные деньги в пересчете и на текущий день. Помимо финансов требуются технологии, которые сегодня есть только у России.В свое время Россия строила в Финляндии дизель-электрические ледоколы – это было проще и дешевле. Однако атомные ледоколы всегда строили дома, строго охраняя наработки и технологии. Соответственно, росла локализация. Если для первых ледоколов многое закупали за границей, то сейчас 90-95% оборудования российского производства. Несомненно, вложения в него окупаются. Есть и нефинансовые результаты - повышение качества жизни населения Арктики и российского Севера.Счет идет на триллионыРазвитие ледокольного флота поможет наладить круглогодичное использование Севморпути. Значимость этого маршрута будет только возрастать. Во-первых, он дешевле наземных перевозок, во-вторых, значительно короче. "Когда "Россия" встанет на воду, проход по Севморпути будет возможен в любое время года и займет минимум времени. Это поможет в полной мере использовать преимущество маршрута, как альтернативы Суэцкому каналу, и мы делаем на это ставку", - говорит Юшков.Маршрут сможет эффективно дополнять сухопутные коридоры, особенно для перевозки крупногабаритных грузов или грузов с прилегающих территорий, например, лесоматериалов из Архангельска в Китай, замороженной рыбы с Камчатки в регионы Северо-Запада. Но для этого, помимо создания флота, необходимо строительство портовой, навигационной, спасательной инфраструктуры. Иначе Севморпуть не сможет стать эффективной альтернативой Суэцкому каналу.Вложения непременно окупятся. Несмотря на все прогнозы о потеплении в Арктике, в ближайшие несколько десятилетий ледоколы будут необходимы и для экономики, и в оборонных целях, уверены специалисты. Любая деятельность, будь то добыча полезных ископаемых, рыбы и биоресурсов нуждается в ледокольном сопровождении. Развитие арктического туризма, как внутреннего, так и международного, также невозможно без доступных ледокольных услуг."Вложения в атомный ледокольный флот оправданы, так как развитие Севморпути привносит огромный экономический эффект в развитие всей России. По некоторым оценкам - до 100 триллионов рублей", - подсчитал Доронин.Эксперты считают, что на сегодняшний день для реализации глобальных задач в Арктике необходимо 10-15 новых атомных ледоколов. Их создание позволит России уверенно принять современные геополитические вызовы.
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Роман Серов
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Роман Серов
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арктика, арктическая зона россии, арктический флот, атомный ледокол
АРКТИКА, Арктическая зона России, арктический флот, атомный ледокол
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. К 2030 году планируется построить мощнейший атомный ледокол "Россия", который должен сделать российский Севморпуть по-настоящему круглогодичным и коммерчески выгодным. Это даст нашей стране еще один козырь в битве за влияние в Арктике, которая только начинается.
Мощнейшая "Россия" - на Дальнем Востоке
О планах расширения ледокольного флота России рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Основной изготовитель - "Балтийский завод" уже спустил на воду атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" мощностью 60 мегаватт. Они работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируют сдать в конце 2024-го. Еще три ледокола появятся в ближайшие шесть лет.
Самый мощный ледокол нового проекта "Лидер" получил название "Россия". Он строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" и вдвое мощнее упомянутых – 120 мегаватт. И, что не менее важно, шире всех прочих существующих ледоколов. А это означает, что он сможет проходить полярные льды на огромной скорости и прокладывать широкую полынью, по которой следом поплывут танкеры, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Дело в том, что все танкеры-газовозы должны быть высокого класса, чтобы иметь право на проход по северным морям. Самый высокий – седьмой ледовый класс – у газовозов "Ямал СПГ". Но они все шире, чем существующие ледоколы. Это затрудняет проход и по факту делает его некруглогодичным", - рассказал специалист.
История единственного в мире ледокольного атомного флота, которым обладает Россия, неразрывна связана с освоением Северного морского пути – уникальной транспортной артерии, являющейся кратчайшим морским путем между Европой и Азией. Так сложилось в силу географического положения и специфики этого маршрута. Россия издревле осваивала северные территории и омывающий их Северный Ледовитый океан, большую часть года покрытый льдом в несколько метров толщиной.
Обычные корабли в этом случае не подходят, поэтому для обеспечения бесперебойной навигации, доставки грузов и транспортировки полезных ископаемых еще во времена СССР начали строить атомные ледоколы. Они могут годами обходиться без дозаправки и выгоднее, чем дизельные. Достаточно лишь раз в полгода пополнять запасы для команды.
Россия – мощная ядерная держава, которая умеет работать и с мирным атомом. Строительство АЭС по всему миру и новейших атомных ледоколов – яркое тому подтверждение. Сегодня у нашей страны есть 41 ледокол: 34 дизельных и 7 атомных. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании, Швеции и Китая вместе взятых.
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике
Почему так произошло? Дело в том, что другие страны, граничащие с северными морями, предпочитали развивать более пригодные для жизни широты, поэтому не нуждались в кораблях подобного типа. Ни США, ни Канада, ни Норвегия никогда не уделяли особого внимания экспансии в Северном Ледовитом океане. У них ледоколы тоже есть, но на дизельном топливе. Их используют для локальных задач.
Подобными судами обзаводятся и не приполярные государства, но в совокупности их совсем немного. "Несколько неатомных научно-исследовательских ледоколов у китайцев, полтора ледокола у американцев и несколько ледоколов в Скандинавии", - подсчитал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.
Цель оправдывает средства
Цели и стратегия России в Арктике изначально были иные. Невзирая на природные и климатические сложности, власти страны всегда понимали – за этим регионом будущее. Но сперва было нужно наладить транспортное сообщение. Без него невозможна хозяйственная деятельность, промышленное, гражданское и военное строительство. Нужно было обеспечить северный завоз и вывоз добытого сырья.
"Есть и логистические причины. Севморпуть - транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, который в современных геополитических условиях может поспорить с другими по безопасности, рассказывает доцент ИОН Президентской Академии РАНХиГС Александр Воротников.
Кроме того, Арктика важна с точки зрения национальной безопасности. Интерес наших соседей к ней в нынешней геополитической ситуации растет. Это заставит их развивать свой ледокольный флот. Но на нашей стороне временнОе и технологическое преимущество, которым необходимо воспользоваться, считает он.
Безусловно, строительство ледоколов – сложный и дорогостоящий процесс. По словам Доронина, в 70-х годах прошлого века в СССР потратили эквивалент 200 миллиардов долларов по ценам тех лет на создание атомного ледокольного флота. Это огромные деньги в пересчете и на текущий день. Помимо финансов требуются технологии, которые сегодня есть только у России.
В свое время Россия строила в Финляндии дизель-электрические ледоколы – это было проще и дешевле. Однако атомные ледоколы всегда строили дома, строго охраняя наработки и технологии. Соответственно, росла локализация. Если для первых ледоколов многое закупали за границей, то сейчас 90-95% оборудования российского производства. Несомненно, вложения в него окупаются. Есть и нефинансовые результаты - повышение качества жизни населения Арктики и российского Севера.
Развитие ледокольного флота поможет наладить круглогодичное использование Севморпути. Значимость этого маршрута будет только возрастать. Во-первых, он дешевле наземных перевозок, во-вторых, значительно короче. "Когда "Россия" встанет на воду, проход по Севморпути будет возможен в любое время года и займет минимум времени. Это поможет в полной мере использовать преимущество маршрута, как альтернативы Суэцкому каналу, и мы делаем на это ставку", - говорит Юшков.
Маршрут сможет эффективно дополнять сухопутные коридоры, особенно для перевозки крупногабаритных грузов или грузов с прилегающих территорий, например, лесоматериалов из Архангельска в Китай, замороженной рыбы с Камчатки в регионы Северо-Запада. Но для этого, помимо создания флота, необходимо строительство портовой, навигационной, спасательной инфраструктуры. Иначе Севморпуть не сможет стать эффективной альтернативой Суэцкому каналу.
Стратегические ракетоносцы пролетели над Северным Ледовитым океаном
Вложения непременно окупятся. Несмотря на все прогнозы о потеплении в Арктике, в ближайшие несколько десятилетий ледоколы будут необходимы и для экономики, и в оборонных целях, уверены специалисты. Любая деятельность, будь то добыча полезных ископаемых, рыбы и биоресурсов нуждается в ледокольном сопровождении. Развитие арктического туризма, как внутреннего, так и международного, также невозможно без доступных ледокольных услуг.
"Вложения в атомный ледокольный флот оправданы, так как развитие Севморпути привносит огромный экономический эффект в развитие всей России. По некоторым оценкам - до 100 триллионов рублей", - подсчитал Доронин.
Эксперты считают, что на сегодняшний день для реализации глобальных задач в Арктике необходимо 10-15 новых атомных ледоколов. Их создание позволит России уверенно принять современные геополитические вызовы.