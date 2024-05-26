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Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира

Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира - 26.05.2024, ПРАЙМ

Атомная мощь: Россия получила преимущество в стратегическом регионе мира

К 2030 году планируется построить мощнейший атомный ледокол "Россия", который должен сделать российский Севморпуть по-настоящему круглогодичным и коммерчески... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T04:04+0300

2024-05-26T04:04+0300

2024-05-26T04:04+0300

арктика

арктическая зона россии

арктический флот

атомный ледокол

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. К 2030 году планируется построить мощнейший атомный ледокол "Россия", который должен сделать российский Севморпуть по-настоящему круглогодичным и коммерчески выгодным. Это даст нашей стране еще один козырь в битве за влияние в Арктике, которая только начинается.Мощнейшая "Россия" - на Дальнем Востоке О планах расширения ледокольного флота России рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Основной изготовитель - "Балтийский завод" уже спустил на воду атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" мощностью 60 мегаватт. Они работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируют сдать в конце 2024-го. Еще три ледокола появятся в ближайшие шесть лет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСамый мощный ледокол нового проекта "Лидер" получил название "Россия". Он строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" и вдвое мощнее упомянутых – 120 мегаватт. И, что не менее важно, шире всех прочих существующих ледоколов. А это означает, что он сможет проходить полярные льды на огромной скорости и прокладывать широкую полынью, по которой следом поплывут танкеры, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Дело в том, что все танкеры-газовозы должны быть высокого класса, чтобы иметь право на проход по северным морям. Самый высокий – седьмой ледовый класс – у газовозов "Ямал СПГ". Но они все шире, чем существующие ледоколы. Это затрудняет проход и по факту делает его некруглогодичным", - рассказал специалист.Во льдах таится силаИстория единственного в мире ледокольного атомного флота, которым обладает Россия, неразрывна связана с освоением Северного морского пути – уникальной транспортной артерии, являющейся кратчайшим морским путем между Европой и Азией. Так сложилось в силу географического положения и специфики этого маршрута. Россия издревле осваивала северные территории и омывающий их Северный Ледовитый океан, большую часть года покрытый льдом в несколько метров толщиной.Обычные корабли в этом случае не подходят, поэтому для обеспечения бесперебойной навигации, доставки грузов и транспортировки полезных ископаемых еще во времена СССР начали строить атомные ледоколы. Они могут годами обходиться без дозаправки и выгоднее, чем дизельные. Достаточно лишь раз в полгода пополнять запасы для команды.Россия – мощная ядерная держава, которая умеет работать и с мирным атомом. Строительство АЭС по всему миру и новейших атомных ледоколов – яркое тому подтверждение. Сегодня у нашей страны есть 41 ледокол: 34 дизельных и 7 атомных. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании, Швеции и Китая вместе взятых.Почему так произошло? Дело в том, что другие страны, граничащие с северными морями, предпочитали развивать более пригодные для жизни широты, поэтому не нуждались в кораблях подобного типа. Ни США, ни Канада, ни Норвегия никогда не уделяли особого внимания экспансии в Северном Ледовитом океане. У них ледоколы тоже есть, но на дизельном топливе. Их используют для локальных задач.Подобными судами обзаводятся и не приполярные государства, но в совокупности их совсем немного. "Несколько неатомных научно-исследовательских ледоколов у китайцев, полтора ледокола у американцев и несколько ледоколов в Скандинавии", - подсчитал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.Цель оправдывает средстваЦели и стратегия России в Арктике изначально были иные. Невзирая на природные и климатические сложности, власти страны всегда понимали – за этим регионом будущее. Но сперва было нужно наладить транспортное сообщение. Без него невозможна хозяйственная деятельность, промышленное, гражданское и военное строительство. Нужно было обеспечить северный завоз и вывоз добытого сырья."Есть и логистические причины. Севморпуть - транспортный коридор из Европы в Азию и обратно, который в современных геополитических условиях может поспорить с другими по безопасности, рассказывает доцент ИОН Президентской Академии РАНХиГС Александр Воротников.Кроме того, Арктика важна с точки зрения национальной безопасности. Интерес наших соседей к ней в нынешней геополитической ситуации растет. Это заставит их развивать свой ледокольный флот. Но на нашей стороне временнОе и технологическое преимущество, которым необходимо воспользоваться, считает он.Безусловно, строительство ледоколов – сложный и дорогостоящий процесс. По словам Доронина, в 70-х годах прошлого века в СССР потратили эквивалент 200 миллиардов долларов по ценам тех лет на создание атомного ледокольного флота. Это огромные деньги в пересчете и на текущий день. Помимо финансов требуются технологии, которые сегодня есть только у России.В свое время Россия строила в Финляндии дизель-электрические ледоколы – это было проще и дешевле. Однако атомные ледоколы всегда строили дома, строго охраняя наработки и технологии. Соответственно, росла локализация. Если для первых ледоколов многое закупали за границей, то сейчас 90-95% оборудования российского производства. Несомненно, вложения в него окупаются. Есть и нефинансовые результаты - повышение качества жизни населения Арктики и российского Севера.Счет идет на триллионыРазвитие ледокольного флота поможет наладить круглогодичное использование Севморпути. Значимость этого маршрута будет только возрастать. Во-первых, он дешевле наземных перевозок, во-вторых, значительно короче. "Когда "Россия" встанет на воду, проход по Севморпути будет возможен в любое время года и займет минимум времени. Это поможет в полной мере использовать преимущество маршрута, как альтернативы Суэцкому каналу, и мы делаем на это ставку", - говорит Юшков.Маршрут сможет эффективно дополнять сухопутные коридоры, особенно для перевозки крупногабаритных грузов или грузов с прилегающих территорий, например, лесоматериалов из Архангельска в Китай, замороженной рыбы с Камчатки в регионы Северо-Запада. Но для этого, помимо создания флота, необходимо строительство портовой, навигационной, спасательной инфраструктуры. Иначе Севморпуть не сможет стать эффективной альтернативой Суэцкому каналу.Вложения непременно окупятся. Несмотря на все прогнозы о потеплении в Арктике, в ближайшие несколько десятилетий ледоколы будут необходимы и для экономики, и в оборонных целях, уверены специалисты. Любая деятельность, будь то добыча полезных ископаемых, рыбы и биоресурсов нуждается в ледокольном сопровождении. Развитие арктического туризма, как внутреннего, так и международного, также невозможно без доступных ледокольных услуг."Вложения в атомный ледокольный флот оправданы, так как развитие Севморпути привносит огромный экономический эффект в развитие всей России. По некоторым оценкам - до 100 триллионов рублей", - подсчитал Доронин.Эксперты считают, что на сегодняшний день для реализации глобальных задач в Арктике необходимо 10-15 новых атомных ледоколов. Их создание позволит России уверенно принять современные геополитические вызовы.

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арктика

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

арктика, арктическая зона россии, арктический флот, атомный ледокол