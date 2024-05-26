https://1prime.ru/20240526/rekomendatsiya-848525544.html
В Госдуме рекомендовали нижний порог прогрессивного НДФЛ
В Госдуме рекомендовали нижний порог прогрессивного НДФЛ - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рекомендовали нижний порог прогрессивного НДФЛ
Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T21:38+0300
2024-05-26T21:38+0300
2024-05-26T21:38+0300
кабмин
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы РФ. "Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц", - сказано в тексте рекомендаций, размещенных на сайте Госдумы. По данным Росстата, на январь - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 75 034 рубля. Таким образом, следует, что минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240525/ndfl-848505390.html
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прогрессивная шкала ндфл
Кабмин, прогрессивная шкала НДФЛ
В Госдуме рекомендовали нижний порог прогрессивного НДФЛ
ГД: нижний порог прогрессивного НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы РФ.
"Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц", - сказано в тексте рекомендаций, размещенных на сайте Госдумы.
По данным Росстата, на январь - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 75 034 рубля.
Таким образом, следует, что минимальный порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч рублей.
В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ