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В Белоруссии назвали сроки утверждения техоблика совместного с РФ самолета - 26.05.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии назвали сроки утверждения техоблика совместного с РФ самолета
В Белоруссии назвали сроки утверждения техоблика совместного с РФ самолета - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали сроки утверждения техоблика совместного с РФ самолета
Технический облик белорусско-российского самолета "Освей" утвердят в сентябре, сообщил главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи,... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T21:52+0300
2024-05-26T21:52+0300
самолет
россия
белоруссия
производство
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МИНСК, 26 мая – ПРАЙМ. Технический облик белорусско-российского самолета "Освей" утвердят в сентябре, сообщил главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи, Брестская область Белоруссии) Андрей Тучин. Москва и Минск подписали 15 апреля межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Пока еще чертежи не начинаем делать, поскольку нужен технический облик этого летательного аппарата. Техническим обликом занимается сейчас УЗГА (Уральский завод гражданской авиации – ред.). И когда он будет утвержден, а процесс утверждения по графику - это сентябрь месяц, тогда только могут нам на этот самолет давать задание на разработку отдельных деталей", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. Главный инженер подчеркнул, что подготовка серийного производства самолета завершится до 2027 года. "У нас есть график, в котором спланировано до 2027 года завершить фактически подготовку серийного производства и за это же время создать опытные образцы. Это не значит, что мы ничего не делаем сейчас. Создано конструкторское бюро, которое уже сейчас проходит обучение и специализируется именно на производстве самолетов. Реализуем инвестпроект по закупке машиностроительного оборудования, станков, для того, чтобы в разы увеличить количество производимых деталей", - сказал он. Тучин отметил, что предприятию обязательно нужно расширяться. "И вот этот цех мы считаем маленький. Сейчас новый, который мы будем строить, почти в три раза больше этого. Соответственно, туда подобрано уже оборудование", - рассказал он. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В феврале председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета.
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самолет, россия, белоруссия, производство
самолет, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, производство
21:52 26.05.2024
 
В Белоруссии назвали сроки утверждения техоблика совместного с РФ самолета

Тучин: технический облик белорусско-российского самолета утвердят в сентябре

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МИНСК, 26 мая – ПРАЙМ. Технический облик белорусско-российского самолета "Освей" утвердят в сентябре, сообщил главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи, Брестская область Белоруссии) Андрей Тучин.
Москва и Минск подписали 15 апреля межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Пока еще чертежи не начинаем делать, поскольку нужен технический облик этого летательного аппарата. Техническим обликом занимается сейчас УЗГА (Уральский завод гражданской авиации – ред.). И когда он будет утвержден, а процесс утверждения по графику - это сентябрь месяц, тогда только могут нам на этот самолет давать задание на разработку отдельных деталей", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Главный инженер подчеркнул, что подготовка серийного производства самолета завершится до 2027 года.
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"У нас есть график, в котором спланировано до 2027 года завершить фактически подготовку серийного производства и за это же время создать опытные образцы. Это не значит, что мы ничего не делаем сейчас. Создано конструкторское бюро, которое уже сейчас проходит обучение и специализируется именно на производстве самолетов. Реализуем инвестпроект по закупке машиностроительного оборудования, станков, для того, чтобы в разы увеличить количество производимых деталей", - сказал он.
Тучин отметил, что предприятию обязательно нужно расширяться. "И вот этот цех мы считаем маленький. Сейчас новый, который мы будем строить, почти в три раза больше этого. Соответственно, туда подобрано уже оборудование", - рассказал он.
В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В феврале председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета.
 
самолетРОССИЯБЕЛОРУССИЯпроизводство
 
 
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