США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ

Вашингтон снимет запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели. Об этом сообщила британская газета Financial Times | 26.05.2024

2024-05-26T14:55+0300

2024-05-26T14:55+0300

2024-05-26T14:55+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Вашингтон снимет запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников. В 2021 году в Госдепе заявили, что США временно приостанавливают выполнение некоторых военных сделок, но не сообщили, каких именно. Позднее издание New York Times уточнило, что Вашингтон намерен приостановить продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. "США, как ожидается, снимут запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели", — сказано в сообщении FT издания со ссылкой на неназванных американских чиновников. Со ссылкой на источник отмечается, что США уже дали понять Саудовской Аравии, что готовы снять запрет. В декабре 2023 года газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США готовятся ослабить ограничения на продажу некоторых видов оружия Саудовской Аравии на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.

