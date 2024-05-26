Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240526/vooruzhenie-848522894.html
США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ
США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ
США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ
Вашингтон снимет запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели. Об этом сообщила британская газета Financial Times | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T14:55+0300
2024-05-26T14:55+0300
вооружения
сша
поставки вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Вашингтон снимет запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников. В 2021 году в Госдепе заявили, что США временно приостанавливают выполнение некоторых военных сделок, но не сообщили, каких именно. Позднее издание New York Times уточнило, что Вашингтон намерен приостановить продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. "США, как ожидается, снимут запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели", — сказано в сообщении FT издания со ссылкой на неназванных американских чиновников. Со ссылкой на источник отмечается, что США уже дали понять Саудовской Аравии, что готовы снять запрет. В декабре 2023 года газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США готовятся ослабить ограничения на продажу некоторых видов оружия Саудовской Аравии на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.
https://1prime.ru/20240524/blinken-848502893.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, поставки вооружения
Вооружения, США, поставки вооружения
14:55 26.05.2024
 
США могут снять запрет на продажу вооружений Эр-Рияду, пишут СМИ

FT: Вашингтон может снять запрет на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Вашингтон снимет запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
В 2021 году в Госдепе заявили, что США временно приостанавливают выполнение некоторых военных сделок, но не сообщили, каких именно. Позднее издание New York Times уточнило, что Вашингтон намерен приостановить продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.
"США, как ожидается, снимут запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие недели", — сказано в сообщении FT издания со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Со ссылкой на источник отмечается, что США уже дали понять Саудовской Аравии, что готовы снять запрет.
В декабре 2023 года газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США готовятся ослабить ограничения на продажу некоторых видов оружия Саудовской Аравии на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
США передадут Украине новую партию вооружений
24 мая, 21:45
 
ВооруженияСШАпоставки вооружения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала